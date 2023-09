Selvmordsbombingen med over 50 døde skjedde i byen Mastung, i Balutsjistan-regionen sørvest i Pakistan fredag.

Bombingen har skjedd i byen Mastung i Balutsjistan-regionen i Pakistan. Provinsen grenser til Afghanistan. Foto: N649618

Reuters siterer politi og helsemyndigheter i Pakistan på at minst 52 mennesker ble drept og mer enn 50 skadet i selvmordsbombingen.

Tallet på døde og skadde spriker. Det har stadig økt etter de første meldingene om bombingen like før klokken 8 norsk tid.

Nyhetsbyråene AFP og DPA siterte henholdsvis den lokale guvernøren og politiet på at minst 25 personer er drept. Ap skriver at en lokal tjenestemann melder om 21 drepte.

Mens den pakistanske nyhetskanalen Dawn News, i likhet med Reuters, hevder at 52 personer skal være drept og rundt 50 skadet i angrepet.

Folk sørger over sine nære, som ble drept i en bombeeksplosjon. Foto: AP

Feiret profeten Muhammeds fødselsdag

– Det ser ut som et selvmordsangrep, sier en lokal talsperson for politiet til Reuters.

Innenriksdepartementet i Pakistan hevder også at angrepet bærer preg av å være terror.

Selvmordsbomberen skal ha detonert bomben i nærheten av kjøretøyet til en høytstående politimann, ifølge Reuters.

Dawn News siterer assisterende kommissær for Mastung-distriktet. Han sier at eksplosjonen skjedde mens folk samlet seg til en prosesjon for å markere fødselsdagen til profeten Muhammed.

Mens feiringen av profetens fødselsdag er akseptert av flertallet av muslimer i Pakistan, ser visse grupper på det som en uberettiget feiring.

Ambulansepersonell og frivillige bærer et skadet offer etter å ha ankommet et sykehus i Quetta, etter selvmordsbombingen i Mustang. Foto: AP

Ny eksplosjon ved moské i nord

Like før klokken 11 meldte pakistanske medier om nok en eksplosjon, denne gangen ved en moské nord i Pakistan. 30 til 40 mennesker skal være begravet under en sammenrast bygning.

Eksplosjonen har skjedd i provinsen Khyber Pakhtunkhwa. Geo News melder at tre er døde og tolv er skadde.

Tidligere fredag gikk det av en eksplosjon ved en annen moské i provinsen Balutsjistan sørvest i landet.

Arrestordre utstedt

Ifølge Balutsjistans midlertidige informasjonsminister, Jan Achakzai, er det innført unntakstilstand på alle sykehusene i nærheten av Mastung, etter den første bombingen.

Dawn News har også snakket med styrelederen ved et lokalt sykehus, som bekrefter at flere titalls har blitt fraktet til sykehus. I tillegg skal over 20 personer har blitt fraktet til et sykehus i byen Quetta for behandling.

Folk samles på et sykehus i byen Quetta, hvor skadde ofre for bombeeksplosjon i Mastung blir brakt. Foto: AP

– Fienden ønsker å ødelegge religiøs toleranse og fred i Balutsjistan med utenlandske velsignelse, sa Achakzai.

Han sa videre at sjefminister Ali Mardan Domki har bedt myndighetene om å arrestere de ansvarlige for eksplosjonen.

I mellomtiden fordømte midlertidig innenriksminister Sarfraz Ahmed Bugti eksplosjonen på det sterkeste og uttrykte sin sorg over tapte menneskeliv.

Flere angrep i Pakistan den siste tiden

Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for hendelsen foreløpig.

Pakistan har sett en gjenoppblomstring av angrep fra militante islamister siden i fjor, da en våpenhvile brøt sammen mellom regjeringen og pakistansk Taliban, en av de viktigste militante paraplyorganisasjonene for Taliban i Pakistan.

Pakistansk Taliban skal ha nektet for å ha utført fredagens angrep.

Tidligere denne måneden ble minst 11 personer skadet i en eksplosjon i samme distrikt.

En uke før det ble en paramilitær tjenestemann skutt og drept av uidentifiserte menn ved en bussholdeplass. To andre som gikk forbi ble skadet i angrepet.

I juli ble mer enn 40 mennesker drept i en selvmordsbombing i den nordvestlige Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, også da i en anledning en religiøs samling.

Den siste tidens angrep har ført til økt innsats fra sikkerhetsstyrker i landet, i forkant av det nasjonale valg som er berammet til januar neste år.