Flere titall palestinere pågrepet på Vestbredden

I jakten på en palestiner som er mistenkt for å ha stått bak torsdagens drap på de to soldatene, aksjonerte israelske styrker flere steder på Vestbredden fredag, blant annet i Ramallah.

Det var også sammenstøt mellom steinkastende palestinere og israelske soldater.

Nær flyktningleiren Jalazun på Vestbredden ble en palestiner skutt i magen og drept, ifølge helsedepartementet i Ramallah. Departementet opplyser dessuten at to andre palestinere ble såret av skudd, skriver Haaretz.

En ung kvinne med en stein i hånda demonstrerer i Ramallah på Vestbredden. Foto: Abbas Momani / AFP

Ifølge en kilde i Hamas ble rundt 70 Hamas-aktivister pågrepet gjennom natten og fredag.

Det oppjusterte tallet er ikke bekreftet av den israelske hæren (IDF), og IDF har så langt ikke kommentert opplysningene om den drepte palestineren.

– Styrkene har pågrepet 40 som er mistenkt for å ha vært involvert i terroraktiviteter, folkelig terror og voldelige opptøyer rettet mot sivile og sikkerhetsstyrker, het det i en kunngjøring fra IDF fredag morgen.

Ifølge IDF var 37 av dem Hamas-medlemmer.

Oppblussingen av volden skjedde dagen etter at palestinere drepte to israelske soldater nær bosettingen Ofra. Israelske medier spekulerte fredag på om en mulig ny palestinsk «intifada», eller opprør, mot Israels okkupasjon av Vestbredden kan være under oppseiling.

Brennende dekk og to palestinere i nærheten av et checkpoint sør for byen Nablus. Foto: Majdi Mohammed / AP

Vestbredden kontrolleres av palestinernes president Mahmoud Abbas' Fatah-bevegelse. Rivaliserende Hamas kontrollerer Gazastripen.