Flere tilfeller av «brystknusing» i Storbritannia

Metoden går ut på at man bruker en glovarm stein eller pinne som «strykejern» og «masserer» jentenes bryster for å ødelegge vevet og hindre at brystene utvikler seg for fort.

Metoden er svært smertefull og må gjentas ukentlig dersom det skal ha noen effekt. Foruten psykiske skader, kan behandlingen føre til infeksjoner, problemer med amming, deformerte bryster eller brystkreft.

FN: Lite omtalt

Den omstridte skikken er spesielt utbredt i Kamerun. En tysk undersøkelse fra 2006 viste at minst én av fire kvinner i landet hadde blitt utsatt for dette. Det tilsvarer 4 millioner kvinner.

Brystknusing blir også praktisert i andre vest- og sentralafrikanske land, blant annet i , Elfenbenskysten, Kenya og Zimbabwe.

FN anser denne metoden som en av de fem minst omtalte kjønnsrelaterte voldsforbrytelsene i verden.

Skikken er mest utbredt i urbane områder og utføres av jentas mor eller kvinnelige slektninger. Mishandlingen utføres i frykt for at jentene skal utvikle bryster og dermed tiltrekke seg uønsket seksuell oppmerksomhet fra menn.

OFFER: Kamerunske Julie Ndjessa demonstrerer hvordan hun ble mishandlet som barn. Bildet er tatt i 2013. Foto: Joe Penney / Reuters

I en rapport fra forskere ved Feinstein-senteret ved Tufts-universitetet i Massachusetts peker på flere årsaker til at skikken har fått fotfeste.

Etter hvert som kvinner har fått tilgang på utdanning og jobb og som konsekvens av dette giftet seg senere, har frykten for at de skal ha sex eller bli gravide før ekteskapet økt.

Dermed kan skikken være et forsøk på å få unge kvinner fremstå som prepubertale jenter lengre.

Skikken er ifølge rapporten mer utbredt blant den kristne og animistiske befolkningen i sør, enn i det muslimske nord. En hypotese er at jenter gifter seg i yngre alder i nord og at man derfor ikke har samme behov for å stagge brystutviklingen.

– Tar med seg skikken

Den britiske avisen The Guardian har intervjuet en rekke helseansatte i flere deler av Storbritannia som frykter at afrikanske innvandrere har tatt med seg skikken til sitt nye hjemland.

Den humanitære organisasjonen CAME Women and Girls Development Organisation i London samarbeider med politi, helsemyndigheter og skoler for å øke bevisstheten rundt brystknusing og andre kjønnsrelaterte overgrep.

Organisasjonens leder Margaret Nyuydzewira anslår overfor avisen at minst 1000 kvinner og jenter i Storbritannia har blitt utsatt for mishandlingen. Det har så langt ikke blitt utført en formell studie av hvor utbredt dette er.

En ikke navngitt kilde hevder overfor avisen at hun kjenner til 15–20 tilfeller bare i bydelen Croydon i London.

– Det utføres vanligvis her i Storbritannia og ikke i hjemlandet slik man er vant til med omskjæring. Enkelte ganger utføres det ukentlig, avhengig av hvor fort de vokser ut igjen, forteller kilden.

En britisk-afrikansk kvinne forteller avisen hvordan hun utførte behandlingen på sin egen datter.

– Jeg tok steinen og varmet den opp. Deretter begynte jeg å massere min datters bryst. Hun sa «Mamma, det er varmt», forteller kvinnen.

Datteren fikk blåmerker som følge av behandlingen. Moren skal ha blitt avhørt av politiet, men slapp unna med en advarsel.

Avisen har snakket med en rekke andre vitner og ofre for mishandlingen som forteller lignende historier. Én kvinne forteller at hun ble permanent flatbrystet etter behandlingen. Andre forteller om jenter som har utviklet stygge arr på brystene.

– Tas ikke alvorlig

Britisk politi har så langt ingen bevis for at brystknusing skjer i landet, men mistenker at det forekommer.

– Hvis jeg visste at dette skjedde, ville jeg gjort noe med det. Straffeforfølgelse er viktig, for folk må innse at denne skikken er barnemishandling, sier politiinspektør Allen Davis i Metropolitan Police.

Så sent som i 2016 skrev BBC at britiske politikere lovte å ta grep for å få slutt på praksisen, men tre år senere har lite skjedd, sier Nyuydzewira til The Guardian.

– Det skjedde ingenting. Vi snakker om barneekteskap og vold mot kvinner og jenter, men ingen snakker om brystknusing, sier hun.

Hun mener at oppfatningen om at dette er en kulturell praksis, gjør at man vegrer seg for å slå ned på det.

– Men personer som utøver en kulturell praksis som skader barn, enten det skjer offentlig eller hjemme, må holdes ansvarlig, sier Nyuydzewira til avisen.