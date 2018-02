– I dag har menneskeheten feilet. Disse massakrene er som dommedag. barn og kvinner blir drept, sier ingeniør Nizar Alsmadi til NRK Urix fra de bombede områdene.

Alsmadi forteller om en svært vanskelig situasjon for sivilbefolkningen. I tillegg til bombingen mangler befolkningen både mat og medisiner.

Den britiske avisen The Guardian opplyser om at syv sykehus er ute av drift etter bombing i Øst-Ghouta.

– Jeg er forferdet og rystet av meldingene om de grusomme angrepene mot seks sykehus i Øst-Ghouta i løpet av de siste 48 timene, sier Panos Moumtzis, FNs regionale nødhjelpskoordinator for Syria.

Dette er det opprørskontrollerte området utenfor Damaskus, hvor nærmere 250 mennesker nå skal ha mistet livet de siste to dagene. Bare tirsdag har 106 mennesker mistet livet, skriver Reuters.

Det er andre dagen på rad at over 100 mennesker er drept i angrepene.

BOMBET: En gutt holder en oksygenmaske over en nyfødt baby på et sykehus i Øst-Ghouta i Syria. Syv sykehus i regionen er nå bombet og ute av drift. Foto: Hasan Mohamed / AFP

Mange barn blant de drepte

Rundt én fjerdedel av de drepte i angrepene er barn.

– Etter hvert som bombingen og angrepene fortsetter, blir det en stadig hardere og mer effektiv dødsdom for mange barn, sier Alun McDonald, talsperson for veldedighetsorganisasjonen Save the Children til Reuters.

Flere barn er fanget i den beleirede enklaven og har få steder å søke dekning når bombene slippes.

– Flere mennesker er fanget og tusenvis av liv står på spill nå som man verken har tilgang på flukt eller medisinsk hjelp. I tillegg mangler mange mat og vann, sier McDonald videre.

– Et barn kom bort til meg. Han var blå i fjeset og kunne knapt puste for munnen hans var fylt med sand. Jeg prøvde å grave ut sanden med hendene. Vi hadde ikke utstyret for å hjelpe ham. Et skadet barn, reddet fra angrepene, men med lunger fulle av sand, og vi aner ikke hvem det er, sier lege Diana Semaan til The Guardian.

Han fordømmer angrepene.

– Alle de humanitære organisasjonene som skal hjelpe, alt er bare tull! De kaller dette en krig – er dette krig? Dette er en massakre, sier han.

Leger uten grenser støtter fem sykehus og klinikker i Øst-Ghouta, men de kan enda ikke uttale seg om informasjon direkte derfra.

I en e-post til NRK skriver Kathrine Nordstrand:

– Ikke bare er angrep på helsepersonell og bombing av sykehus moralsk og etisk forkastelig, det er også i strid med krigens regler. I tillegg til drapene på sivile som skjer der og da mister resten av lokalbefolkningen muligheten til helsehjelp. Og det i en tid hvor de trenger det aller mest, skriver Nordstrand.

– Angrep på sykehus og helsehjelp er dessverre noe som er alt for vanlig i Syria, og bare siden 2015 har 108 klinikker og sykehus Leger Uten Grenser støtter i Syria blitt bombet eller angrepet i 178 forskjellige angrep, skriver hun videre.

FLYKTER: En syrisk familie flykter for å finne skjul under bombingen de siste dagene. Foto: Abdulmonam Eassa / AFP

Verste bombing på flere år

President Bashar al-Assads lojale styrker har beleiret nesten 400 000 sivile, halvparten barn, over flere år i Øst-Ghouta. Men enklaven har det siste året blitt strammet inn og angrepene har forekommet hyppigere.

Unicef har regnet ut at om lag 12 prosent av barn under fem år i området er underernært – det høyeste tallet av alle områder i Syria.

– Situasjonen i Øst-Ghouta er intet annet enn tragisk. Det er en stor psykisk påkjenning for voksne, men mye verre for barn, sier en lege på stedet til nyhetsbyrået.

Ifølge BBCs Midtøsten-korrespondent var mandagens bombeangrep i Øst-Ghouta det verste folk der har opplevd i løpet av én dag på flere år. 127 mennesker mistet livet.

Bombingen har ødelagt mye av den infrastrukturen folk i en by trenger for å overleve. Det kan virke som om bakerier, matvarebutikker og lagre med mat har vært mål for de syriske regjeringsstyrkene.

Innbyggerne frykter at den syriske regjeringen vil bombe i stykker alt, på samme måte som de gjorde det i storbyen Aleppo.