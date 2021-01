Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dan Eliasson er sjef for de svenske beredskapsmyndighetene. Rent formelt er han generaldirektør for den Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Nå er Eliasson i hardt vær etter at flere kilder sier til Expressen at de så ham på et fly til Kanariøyene fem dager før jul.

Det finnes ikke noe formelt for reiseråd for svensker mot å reise til Kanariøyene. Men det svenske utenriksdepartementet har bedt alle om å «nøye overveie om reisen bør gjøres».

Hverken Eliasson selv eller MSB vil kommentere opplysningene om turen. De viser til at de av sikkerhetsgrunner ikke kommenterer hvor generaldirektøren er.

Innenriksminister Mikael Damberg fikk onsdag spørsmål om han har tillit til Eliasson og svarte forbeholdent.

– Jeg har tillit til de generaldirektører som arbeider med mine myndigheter. Så tror jeg det er best at Eliasson selv forklarer hvorfor han valgte å gjennomføre reisen på den måten han har gjort, sa Damberg.

Finansministeren på ski

Mens Eliasson var på Kanariøyene, dro finansminister Magdalena Andersson på ski i Sälen.

Aftonbladet skriver onsdag at hun 20. desember var på en butikk som driver skiutleie i Sälen.

– Når jeg så henne, kjente jeg at jeg ikke trengte å ha så dårlig samvittighet over å ha vært der, sier en som var i butikken.

Vitnet sier at Andersson var der på en søndag, en dag med mye folk i butikken.

Det er ikke reiseforbud til Sälen, men Folkhälsomyndigheten nevnte før jul fjellanlegg som steder «det var viktig å tenke seg om» før man besøkte.

Som for Eliasson, vil ikke Anderssons pressesekretær kommentere saken og viser til sikkerhetshensyn.

Statsminister og justisminister

Avsløringene følger etter at det har kommet frem at både statsminister Stefan Löfven og justisminister Morgan Johansson sliter med forholdet mellom liv og lære.

Sveriges statsminister ble observert på kjøpesenter kort tid før jul. Da justisministeren gjorde det samme, kalte han det «uforsiktig».

Black friday-handelen ble trukket frem som en årsak til smitteøkningen som førte til sprengt sykehuskapasitet tidligere i vinter.

Löfven har ved flere anledninger bedt svenskene om å «skjerpe seg».

Likevel har statsministeren blitt observert på kjøpesenteret Gallerian i Stockholm opp til flere ganger, skriver svenske medier som Expressen og Aftonbladet.

Avisene har snakket med flere vitner som har observert statsministeren på julehandel på kjøpesenteret.

– Fulgte egne råd

Det siste besøket skjedde 20. desember. To dager før det, hadde Löfven på en pressekonferanse oppfordret svenskene til å unngå trengsel i travle butikker, ifølge SVT.

– Statsministeren var ikke i Gallerian for julegavehandel, men for å hente en ting som han hadde levert dit tidligere i desember. Statsministeren har fulgt Folkhälsomyndighetens råd og sine egne oppfordringer til å unngå trengsel, sier hans pressesekretær Mikael Lindström til Aftonbladet.

Sveriges folkehelsemyndigheter anbefaler at svenskene unngår trengsel og begrenser antall innkjøp i fysiske butikker.

Også svenske kjøpesentre og butikker har blitt rådet til å sette et tak på besøkende, og iverksette andre tiltak for å forhindre smittespredning.

Kalte justisministerens handletur uforsiktig

Löfven er ikke det eneste regjeringsmedlemmet som har blitt observert på juleshopping.

Justisminister Morgan Johansson ble observert på et kjøpesenter i Lund andre juledag, meldte SVT.

På Twitter kalte Johansson sin handletur for «uforsiktig», og tok selvkritikk. Samtidig fastslo han at smittereglene ble opprettholdt når han var på handletur.

En annen som syntes justisministerens handletur var uforsiktig, var statsministeren.

«Statsministeren har hatt kontakt med justisministeren, som har redegjort for hendelsen på andre juledag og muligheten for å kunne holde sikker avstand under innkjøpet. Han deler justisministerens oppfatning om at det var uforsiktig», skrev pressesekretær Lindström i en e-post til Expressen andre juledag.

Vekker sinne hos helsearbeidere

Svenske helsearbeidere sier at de frykter at avsløringene rundt politikernes oppførsel vil svekke tillitene til den svenske strategien i kampen mot koronaviruset.

– Det føles som om vi i helsevesenet blir overlatt til oss selv, sier sykepleier ved covid-avdelingen på Karolinska-sykehuset, Johan Sand, til Aftonbladet.

Smitten i Sverige er nå svært høy etter å ha steget kraftig siden midten av oktober. Antall døde i pandemien nærmer seg nå 9000. Målt etter innbyggertall er over ti ganger så mange svensker som nordmenn døde.

– Covid-intensivavdelingene er nesten fulle. Hver pasient som skrives ut erstattes av en ny som trenger intensivpleie. Å være statsråd og være ute og handle nå, det er det motsatte av å være et forbilde, sier Johan Sand.