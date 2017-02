Flere store medier ble nektet å delta på Trump-pressemøte

Ifølge CNN be flere medier, deriblant CNN, New York Times, Politico, Buzzfeed og BBC nektet å delta på et pressemøte i regi av Trumps medierådgiver Sean Spicer fredag.

Meldingen kommer bare timer etter at Trump nok en gang hamret løs mot store deler av den amerikanske pressen fra talerstolen på den konservative CPAC-konferansen.

Ifølge CNN skal Trumps medierådgiver selv ha håndplukket mediene som fikk tilgang til presseseansen, som ble holdt i stedet for den ordinære pressekonferansen i Det hvite hus fredag.

– Ingen forklaring

STENGTE DØRA: Donald Trumps presserådgiver Sean Spicer skal ha nektet flere medier å delta på et pressemøte fredag. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

NBC, ABC, CBS og FOX skal ha fått lov til å delta, sammen med Washington Times, One America News og kontroversielle Breitbart. Breitbart ble stiftet av Donald Trumps sjefsstrateg Steve Bannon.

Associated Press og TIME skal ha boikottet fredagens pressemøte som følge av Spicers håndplukking av medier. CNN melder at Det hvite hus foreløpig ikke har gitt noen forklaring til mediene som ikke fikk delta på pressemøtet.

Journalistene som ble nektet adgang, jobber for medier som Trump tidligere har kritisert og anklaget for å formidle såkalte falske nyheter.

Peter Baker, som er New York Times' korrespondent i Det hvite hus, er blant dem som reagerer kraftig på avgjørelsen på Twitter.

– Vi er sterkt i mot utestengelsen av The New York Times og andre nyhetsorganisasjoner. Medias frie tilgang til en åpen regjering er helt opplagt til det beste for en nasjon, heter det i en uttalelse fra NYTs sjefsredaktør Dean Baquet.

Hamret løs på mediene

Trump hold fredag en 50 minutter lang tale på på den årlige konservative konferansen CPAC fredag. Trump brukte deler av talen til å anklage medier for å finne på nyhetssaker, og tok til orde for at pressen ikke bør få bruke anonyme kilder i nyhetsdekning.

– Jeg er imot mennesker som finner på historier og kilder. Man burde ikke kunne skrive saker uten at det står et navn der. «En kilde sier at Donald Trump er et dårlig menneske», heter det. Hvem da? La vedkommende si det ansikt til ansikt. Hvis de må sette et navn på sakene, hadde det ikke kommet flere saker. Det hadde tørket inn.

Foreløpig har hverken Trump selv eller pressesekretær Spicer kommentert kommentert utestengelsene på sine Twitter-profiler.