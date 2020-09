Flere spør om Biden bør droppe debatter

– Kan du holde kjeft, mann?

Uvanlige ord i en tv-sendt debatt. Men de ble rettet mot USAs president Donald Trump i natt.

Årsak? Demokratenes utfordrer Joe Biden var lei av presidentenes mange avbrytelser.

Resultatet ble at de to ofte snakket i munnen på hverandre.

I tillegg var det utallige personangrep, og tidvis vanskelig å forstå hva de to kandidatene snakket om.

«Kaos fra første stund» og «historiens verste presidentdebatt» er noen av konklusjonene her hjemme i Norge.

Etter nattens avbrytelser, varsler kommisjonen som organiserer debattene nye tiltak for å sikre en mer ryddig diskusjon. Den tverrpolitiske kommisjonen Commission on Presidential Debates arrangerer de tre duellene mellom Trump og Biden.

Endringene vil bli grundig vurdert før de kunngjøres om kort tid.

Tidligere PR-topp: – Ikke bra for landet

«Et togkrasj», sier Ari Fleischer, en tidligere republikansk pressesekretær for George W. Bush til Fox News. Han mener både Trump og Biden avbrøt hverandre.

– Det var for mange avbrytelser. For mye frem og tilbake. Dette er ikke bra for landet, sier Fleischer.

Underveis i debatten så debattleder Chris Wallace seg nødt til å si følgende til Trump:

– President. Din valgkamporganisasjon var enig i at begge sider skulle få svare i to minutter. Uavbrutt. Din side godtok dette. Observer hva din organisasjon var enig i, sa Wallace for å stoppe avbrytelsene til Trump.

Symboltung tradisjon siden 1960

Kontrasten er stor til hvordan slike debatter har vært tidligere.

Helt siden Richard Nixon og John F. Kennedy møttes til den første TV-sendte presidentkandidatdebatten i 1960, har debattformen hatt en sterk tradisjon i USA.

Millioner av seere har benket seg foran tv-apparatene i ukene før valget.

Men dagens debatt er bare starten. Totalt skal presidentkandidatene møtes tre ganger før valget.

Grunnleggeren av avisen Huffington Post, Arianna Huffington, skriver på Twitter at hun mener det ikke bør holdes flere debatter.

Flere demokrater spør om Biden burde stille nye betingelser for sin deltagelse i de neste debattene, skriver Politico.

LEDET DEBATTEN MED TRUMP: Debattleder Chris Wallace i Fox (til venstre i bildet) Foto: Olivier Douliery / AP

USA-ekspert: – Er egentlig ikke noe alternativ

Hilde Restad har doktorgrad i amerikansk utenrikspolitikk, og er førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole.

– Det blir interessant å se hvordan de skal legge opp stilen de neste to debattene. Man lærer jo ikke noe av det, sier Restad

– Går det an å løse dette på noen annen måte enn å ha de to debattene som planlagt?

– Jeg synes noen på Twitter hadde et godt forslag. De sa at dette er en debatt man burde holdt på Zoom, sier Restad og viser til videosamtaletjenesten mange har brukt under koronapandemien.

– Slik at debattlederen man kan stenge av mikrofonen til dem som ikke skal prate. Men: Det er egentlig ikke noe alternativ. Man har alltid hatt presidentdebatter. Det er en viktig del av et presidentvalg. Det er en demokratisk øvelse.

USA-EKSPERT: Førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole, Hilde Restad. Foto: Martin Holvik / NRK

Flere debatter igjen

I tillegg til nattens debatt i Cleveland i Ohio, skal Trump og Biden etter planen møtes to ganger til:

15. oktober skal Trump og Biden møtes i Miami i Florida

22. oktober skal de møtes i Nashville i Tennessee

På forhånd har Republikanerne og Demokratene blitt enige om nøye tilmålt taletid til hver sin kandidat.

Mindre klinsj på folkemøte?

Den andre av de tre debattene skal holdes som et slags folkemøte, en såkalt «Town Hall».

Der må presidentkandidatene henvende seg direkte til velgere, som stiller dem spørsmål.

– Jeg tenker at dette folkemøteformatet er kanskje litt lurere i høst, siden det å ha en journalist som spør ut kandidatene fungere ikke når det ene kandidaten, Donald Trump, egentlig nekter å svare – og nekter å la den andre svare.

– Kanskje til og med Donald Trump vil innse at det ikke er like lurt å avbryte velgere og kjefte på velgere som spør spørsmål. Men det kan jo hende jeg tar feil, og at det blir like ille, sier Restad.

– Hvilke alternativer har man for å endre formatet på debattene nå?

– Nå har valgkamporganisasjonene til Trump og Biden forhandlet i flere måneder om reglene for hvordan disse skal avholdes. De kan jo selvfølgelig forhandle på nytt. Men da må begge være enige.

– Men jeg vil anta at det foregå slik det er blitt enige om.

FØRSTE TV-DEBATT: Donald Trump og Joe Biden møttes i sin første TV-debatt natt til onsdag. Foto: Olivier Douliery / AP

Duell om visepresidentvervet

I tillegg skal de to visepresidentkandidatene, Mike Pence og Kamala Harris, ha en egen debatt seg imellom 7. oktober.

– Hva slags betydning får visepresidentkandidat-debattene i denne valgkampen?

– Det er kanskje den eneste debatten som blitt litt substansiell, og som foregår på en litt roligere måte. Og så er det viktig for Kamala Harris, som ikke er så kjent nasjonalt, vil være interessert i å vise seg frem. Sånt sett kan det være mer å lære av den debatten, sier Restad.

– Hvordan vil denne debatten skille seg fra debatten vi har sett i natt?

– Hvis debatten ikke inkluderer Donald Trump, så er det all grunn til å tro at den vil foregå på en mer sivilisert måte.