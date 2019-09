Politiet kan ikke si hvor mange som er skutt, hvilken tilstand de skadde er i eller om det er noen som er pågrepet, skriver Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets reporter på stedet sier at et område er sperret av, og at det er mye politi på stedet.

Flere ambulanser har kjørt fra stedet, som beskrives som et boligområde.

Kulehull i bil

To biler som har store skader, står i et veikryss.

Den ene har kulehull i frontruten og døren. Det ligger patronhylser i veien.