Flere skutt og drept i avislokale: – Lå under kontorpulten og hørte at kollegaer ble drept

Flere amerikanske medier, deriblant CBS News, meldte rundt klokken 21.20 at det var snakk om en aktiv skytter. Kort tid etter meldte Fox News at en mann var pågrepet på utsiden av avislokalet, og viste til Annapolis-sheriff Ron Bateman.

– En av mine ansatte har pågrepet en mistenkt. Det er en aktiv etterforskning, den utfolder seg mens vi snakker, sa Bateman til Fox News rundt klokken 21.30, norsk tid.

På en pressekonferanse like før klokken 23.00, norsk tid, bekrefter politiet i Annapolis at fem personer ble drept i skytingen. Flere andre skal være skadet.

– Hørte skytteren lade om

The Capital Gazette ble grunnlagt i 1884, og er eid av The Baltimore Sun. Ifølge Reuters skal politiet også være på vei til lokalene til The Baltimore Sun, som et ekstra sikkerhetstiltak.

Phil Davis, som oppgir på Twitter at han jobber som krimreporter for The Capital Gazette, melder at han befant seg i redaksjonslokalene mens dramaet pågikk.

– Det finnes ikke noe mer skremmende enn å høre at flere personer blir skutt, mens man er under kontorpulten og hører at skytteren lader om våpenet, skriver Davis i en melding, gjengitt av blant andre CBS News.

Ifølge Davis skal gjerningsmannen løsnet skudd mot flere av de ansatte i avisa gjennom glassdørene i avislokalet. Davis skriver han ikke ønsker å bekrefte at noen er drept, men legger til at «det ser ikke bra ut».

I et intervju med The Capital Gazettes egne nettsider, gjengitt av CBS News, beskriver Davis situasjonen inne i avislokalet da skytingen pågikk som «en krigssone». Davis sier også at han ikke vet hvorfor gjerningsmannen plutselig stoppet å skyte.

– Jeg vet ikke hvorfor. Jeg vet ikke hvorfor han stoppet, sier Davis.

Politi utenfor avislokalene til The Capital Gazette, der fem personer har blitt skutt og drept av en mann i 20-årene. Politiet tror mannen handlet alene. Foto: Saul Loeb / AFP

Hvit mann i 20-årene pågrepet

Den lokale TV-stasjonen WJLA viser til kilder som har fortalt at gjerningsmannen skal ha brukt en hagle. Dette bekreftes også av politikilder CBS har snakket med.

De samme politikildene beskriver gjerningsmannen som en hvit mann i 20-årene. Mannen skal ikke ha hatt ID-papirer på seg da han ble tatt hånd om av politiet, og nektet å identifisere seg selv.

På en pressekonferanse som startet like før klokken 23.00, norsk tid, opplyser Lt. Ryan Frashure, talsmann for Anne Arundel County police, at gjerningsmannen allerede sitter i avhør. Frashure sier jobber ut i fra en teori om at mannen handlet alene.

Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om motivet for skytingen, og viser til at etterforskningen pågår. Av samme grunn ønsker politiet heller ikke å bekrefte hva slags våpen gjerningsmannen brukte.

Ifølge CBS News har USAs president Donald Trump blitt informert om skytingen. Lindsay Walters, talsperson for Det hvite hus sier i en uttalelse at «våre tanker og bønner går til alle som er berørt».