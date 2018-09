Flere skutt i masseskyting i San Bernardino

Skytingen fant sted i et fellesområde inne i leilighetskomplekset. Da politiet rykket ut fant de 10 personer som var skutt.

Det har ikke kommet meldinger om noen dødsfall, men Ifølge Richard Lawhead, talsmann for politiet i San Bernardino, skal tilstanden til tre av skuddofrene være kritisk, melder CNN.

Ingen bekreftet pågrepet etter skytingen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.45 lokal tid. Vitner forteller at de hørte en rekke skudd fra inne i leilighetskomplekset.

– Svigerbroren min kunne høre kuler som fløy forbi huset vårt. Han var utenfor da skytingen skjedde, sier Alysa Marie til CNN.

Naboen sier at hun hørte mellom 15 og 20 skudd.

– Om lag fem minutter senere begynte et helikopter å sirkle over nabolaget, og det kom meldinger via radio om at gjerningspersonen måtte legge ned våpenet, og om at de som var på bakken, måtte komme seg i sikkerhet og la nødetatene gjøre jobben sin, legger hun til.

En annen nabo, Eduardo Rivas, hørte også lyden av skudd.

– Jeg hørte først ca. fire skudd og så noe som hørtes ut som en motorsykkel som kjørte fra stedet. Deretter fortsatte skytingen, sier han til CNN.

San Bernardino ligger om lag 80 kilometer nordøst for Los Angeles.