Flere skutt i Borlänge i Sverige

– Vi fikk melding om at det hadde skjedd en skytepisode utendørs i et boligområde i Borlänge. To personer er sendt til sykehus, sier Olle Lund, operasjonsleder ved politiets til Sveriges Radio.

SOS Alarm opplyser til Aftonbladet at tre personer er sendt til sykehus med ambulanse. Skadeomfanget er ikke kjent.

Åtte ambulanser og et ambulansehelikopter er på plass, skriver avisen. .

Lund sier til SVT at politiet har startet en etterforskning om mulig drapsforsøk. TV-kanalen skriver at hendelsen skal ha skjedd i den nordlige delen av Borlänge.

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 23.