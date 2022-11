Eksplosjonene gikk av midt i morgenrushet ved to ulike bussholdeplasser i Jerusalem.

En mann døde av skadene han pådro seg, sier en talsperson for politiet til nyhetsbyrået AFP.

Eksplosjonene gikk av med 30 minutters mellomrom onsdag morgen.

Store sikkerhetsstyrker er på plass i området der eksplosjonene har gått av. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

– Det er skader overalt, sier Yosef Haim Gabay, en ambulansearbeider på stedet, til radiostasjonen til den israelske hæren.

Politiet mener eksplosjonene er et terrorangrep

Begge holdeplassene ligger i utkanten av Jerusalem, like ved grensa til den okkuperte Vestbredden.

Den ene eksplosjonen gikk av ved Givat Shaul, som er en hovedinnfartsåre til byen like etter klokka 7. En halvtime seinere smalt det ved Ramot, som er en israelsk bosetting i annekterte Øst-Jerusalem.

Israelsk politi beskriver eksplosjonene som et terrorangrep og mistenker at palestinere står bak. Eksplosivene skal ha blitt etterlatt i vesker på stedet, skriver The Times of Israel.

– Det har ikke vært et liknende angrep i Jerusalem på mange år, sier politiets talsperson Emi Levi til hærens radiokanal.

Ingen er foreløpig pågrepet.

Hamas, som styrer på den palestinske Gazastripen, hyller imidlertid angrepet, uten å ta ansvar for det.

– Vi gratulerer vårt palestinske folk og vårt folk i den okkuperte byen Jerusalem for den heltemodige spesialoperasjonen ved busstoppet, sier gruppens talsmann Abd al-Latif al-Qanua.

Nødetater og sikkerhetspersonell ved busstoppet hvor den første eksplosjonen i Jerusalem gikk av 23. november. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

Svært anspent

Eksplosjonene rammer Jerusalem idet det er en svært anspent situasjon på den okkuperte Vestbredden. Her har den israelske hæren gjennomført nærmest daglige operasjoner etter flere palestinske angrep mot sivile israelere tidligere i år.

Over 130 palestinere er hittil i år drept på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Områdene har vært okkupert av Israel siden seksdagerskrigen i 1967.

Den israelske hæren har oppgitt at de fleste som er drept, har vært militante palestinere, men flere sivile palestinere har også blitt rammet.