Flere skadd i skyting i Helsingborg

Politiet bekrefter at flere skal ha blitt skadd i skytingen i nærheten av Gustav Adolfs kirke i sentrum av Helsingborg. SVT skriver at de har fått opplysninger om at det til sammen dreier seg om fire personer.

– Vi var på vei til kino, jeg og noen venner. Da hørte vi skudd og en venn så en mann som falt om. Så var det en mann som kjørte på en motorsykkel mot trafikkretningen på Södergatan, forteller et vitne til Helsingborgs Dagblad.

En pressetalsperson for politiet sier at politiet har mye informasjon de skal gå igjennom og at det gjenstår en større politiinnsats.

Kriminalteknikere er på stedet og politiet jobber med å lokalisere ett eller flere åsteder og avhøre vitner. Politiet er også på plass ved akuttmottaket i Helsingborg, og forsøker å avhøre vitner og skadde.

Det har vært en rekke skyteepisoder i Helsingborg det siste året. Byen ligger i Skåne, om lag 65 kilometer nord for Malmö, der tre personer ble skutt og drept 18. juni.

Også 22. juni ble en mann skutt og drept i Malmö, og det har også vært andre skyteepisoder i byen siden trippeldrapet, som politiet knytter til en gjengkonflikt.

– Det er for tidlig å si om skyteepisoden har en kobling til hendelsene i Malmö, eller hvem som star bak dette, sier pressetalsperson i Polisen region syd, Rickard Lundqvist til TV4 nå i kveld.

Lundquist vil ikke kommentere til TV4 om de skadede også har status som mistenkt.