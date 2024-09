Flere skadd etter skyting ved motorvei – en mistenkt pågrepet

Rundt klokken 18, lokal tid, fikk politiet melding om at en person skal ha avfyrt flere skudd fra et skogsområde langs motorveien noen kilometer unna London.

Syv personer ble skadet langs motorveien, ifølge Londons ordfører Randall Weddle, skriver ABC News.

Ikke alle de skadde var skutt, det var også en trafikkulykke på stedet, sier Weddle.

ABC News har fått bekreftet at minst to av de skadde er fraktet til sykehus.

Ingen er bekreftet døde.

I en periode stengte politiet av motorveien I-75 ved småbyen London i delstaten Kentucky.

I et innlegg på Facebook ba ordfører Randall Weddle folk holde seg unna området rundt avkjørsel nummer 49.

En mistenkt pågrepet

Ifølge ABC News er en mistenkt er pågrepet, opplyser Scottie Pennington fra delstatspolitiet. Han oppfordrer innbyggere til å fortsatt holde seg unna området.

Sheriffkontoret identifiserte en 32 år gammel mann som de mistenkte å stå bak skytingen. De publiserte navn og bilde av den etterlyste mannen, og advarte om at han trolig er bevæpnet og farlig.

Et bilde publisert av sheriffkontoret viser at politiet er til stede med store ressurser. Foto: Sheriff's Office / Reuters

Ber folk holde seg innendørs

Kentucky-guvernør Andy Beshear oppfordrer innbyggere til å holde seg innendørs.

– Vær så snill og unngå området. Vi kommer tilbake med flere detaljer så snart vi vet mer, skriver han på meldingstjenesten X.

London er en liten by i Laurel fylke i Kentucky. Byen ligger drøyt to og en halv time unna Louisville, og har et innbyggertall på rundt 8000