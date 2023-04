Et parkeringshus har kollapset på Manhattan i New York tirsdag ettermiddag. Flere mennesker skal være skadd og redningsetatene frykter at mennesker kan være fanget i bygningen.

Video fra åstedet viser at flere biler er stablet på hverandre blant betong, skriver CBS News.

Det skal være det øvre nivået av den den treeatasjesbygningen som har kollapset.