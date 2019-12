Flere såret i skyting på marinebase på Hawaii

Minst tre skal være såret, blant dem to som skal være kritisk skadd, skriver Hawaii News Now.

Ifølge nettstedet sier en talsmann at situasjonen er under kontroll.

– Jeg kjente det igjen som skudd. Jeg rakk å se ut tidsnok til å se skytteren, som jeg tror var i marinen fordi han hadde på seg uniform, skyte seg selv, sier et vitne.

Hovedkvarter for stillehavsflåten

Meldingen om skyting kom klokken 01.30 norsk tid, melder Star Advertiser.

Basen, som er hovedkvarteret for den amerikanske stillehavsflåten skal ha blitt stengt som følge av skytingen.

Skytingen skal ha foregått inne på ett av verftene på basen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Angrep under 2. verdenskrig

Flåtebasen Pearl Harbor er kjent for at den ble angrepet 7. desember 1941 i et omfattende flyangrep.

353 japanske fly angrep ovveraskende basen tidlig om morgenen. 2400 amerikanere ble drept og 21 amerikanske krigsskip og 188 kampfly.ødelagt.

Angrepet førte til at USA ble trukket inn i 2. verdenskrig.