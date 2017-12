Alarmen gikk rundt klokken 06 søndag morgen lokal tid. Nødetatene rykket ut til en forstad utenfor Denver i Colorado, etter meldinger om at flere politifolk var skutt.

Sheriffen i Douglas County bekrefter nå at en politimann er død, og at ytterligere fem politimenn fikk skuddskader. Også to sivile er skadet.

Det var ved leilighetskomplekset Copper Canyon Apartment Homes utenfor Denver i USA at skytingen skal ha funnet sted.

Sheriffen skriver på Twitter at gjerningsmannen ble skutt og trolig er død.

Boligområdet der skytingen skjedde, skal være Copper Canyon Apartment Homes.

«Kode rød»

Det var rundt klokken 07:15 lokal tid at sheriffen sendte ut en «kode rød», der han ba innbyggere i området om å søke dekning og unngå vinduer.

Ifølge WBPF var det politiets spesialstyrke SWAT som rykket ut til boligområdet der skytingen skal ha funnet sted.

Hørte skyting

En lokal nyhetsreporter, Meghan Lopez i Denver Channel, publiserte en video på Twitter som viste politi og brannbiler i full utrykning.

«Vi hørte akkurat skudd i det fjerne», skriver Lopez i Twitter-meldingen.