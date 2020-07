Hendelsen fant sted ved en begravelse i et nabolag i Gresham i Chicago i USA.

– Det kom skyting fra et svart kjøretøy som var på vei vestover, da de begynte å skyte mot personer som skulle delta i begravelsen, forteller første nestleder for politiet i Chicago, Eric Carter til CBS Chicago.

De som hadde møtt frem begynte å skyte tilbake mot kjøretøyet.

Ifølge politiet skal 14 personer ha blitt fraktet til ulike sykehus med ambulanse, andre skal ha tatt seg dit selv.

Noen skal være alvorlig skadd.

Brannvesenet som bistod etter hendelsen, har opplyst at en kvinne skal ha blitt truffet flere ganger.

Foto: Tyler Lariviere / AP

Trodde det var krig

Arnita Geder og Kenneth Hughes hørte skudd mens de så på TV, og da de kom ut så flere som lå såret på bakken, skriver nyhetsbyrået AP.

– Vi trodde det var krig her ute, forteller Geder til Chicago Sun-Times.

Ifølge kilder kan det dreie seg om et planlagt bakholdsangrep, skriver CBS Chicago. Politiet skal ha fått tips om at det kan være et hevnangrep.

Begravelsen var til Donnie Weathersby, som ble skutt og drept tirsdag 14. juli.

Én person skal være pågrepet så langt, men politiet søker etter flere gjerningsmenn.