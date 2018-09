Flere personer drept etter skyteepisode i USA

Nyhetsbyrået AP melder at tre personer har blitt drept i skyteepisoden. Ifølge CNN skal ytterligere to personer være skadet.

Sheriff Jeffrey Gahler opplyste på en pressekonferanse ved 18-tiden at det er snakk om flere skadde og flere er drept, men ville ikke bekrefte antallet.



Gahler sa videre at tilstanden til den mistenkte er kritisk. Ifølge sheriffen skjedde skytingen innendørs og den mistenkte brukte et håndvåpen.

MSNBC melder at skytteren skal være en kvinne, og at hun skal være uskadeliggjort av politiet. Denne informasjonen har ikke blitt bekreftet av politiet.

En talsperson for Johns Hopkins Bayview Medical Center bekrefter at de behandler fire personer med skuddskader. Sykehuset vil ikke si noe om skadeomfanget til pasientene.

Politi ble rykket ut til stedet klokken 9.09 torsdag morgen, opplyser politiet.

– Vi kan bekrefte at det har blitt løsnet skudd i området ved Spesutlia Road og Perryman Road. Flere ofre. Situasjonen er ennå uløst. Vennligst unngå området, skrev Harford-politiet på Twitter da de fikk melding om skyteepisoden

Skytingen fant sted på et industriområde. Videobilder fra stedet viser at bevæpnet politi sto utenfor et stort lagerbygg.

SKYTEEPISODE: Politiet rykket ut etter melding om en skyting i Aberdeen i delstaten Maryland. Flere er bekreftet omkommet. Foto: Jerry Jackson / AP

Lagerbygget eies av apotekkjeden Rite Aid.

– Ut ifra hva jeg har blitt fortalt, skal stedet nå være sikret, sier selskapets pressetalskvinne Susan Henderson til CNN.

FBI og det føderale byrået for alkohol, tobakk, våpen og sprengstoff (ATF) har sendt mannskap til stedet.

Marylands guvernør Larry Hogan sier hans kontor følger med på situasjonen.

Aberdeen er en liten by som ligger nordøst for Baltimore.