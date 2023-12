Flere personer som mistenkes for forberedelser til terrorangrep er pågrepet, opplyser politiet i København i en pressemelding. En rekke av landets politikretser har bidratt i aksjonen, heter det i pressemeldingen.

Det står ikke hvor mange som er pågrepet, men politiet og Danmarks sikkerhetstjeneste PET skal holde en pressekonferanse klokken 13 torsdag om aksjonen.

– Påvirker ikke Norge

Danmarks Radio har vært i kontakt med en rekke politidistrikt i landet torsdag.

Østjyllands Politi bekrefter at det har vært en aksjon i Aarhus, uten å utdype nærmere.

Banegårdspladsen rett ved byens sentralstasjon er torsdag sperret av, og politiet skriver på X at de undersøker en mistenkelig forhold uten å utdype om det er i sammenheng med antiterroraksjonen.

I tillegg har politiet i Fyn bekreftet at det har vært en aksjon i Odense, uten å gi nærmere informasjon.

Politiet i København vil ikke foreløpig uttale seg om hvor i hovedstadsområdet det har pågått aksjoner.

NRK har vært i kontakt med PST i forbindelse med situasjonen i Danmark.

– Vi holdes fortløpende oppdatert og følger med på situasjonen. Det påvirker ikke trusselsituasjonen i Norge, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NRK.

– Det er så alvorlig som det kan bli

Danmarks statsminister Mette Frederiksen befinner seg for øyeblikket i Brussel for å delta på EU-toppmøtet.

Hun ga en kort uttalelse til journalister på vei inn til møtet, der hun flere ganger understreket alvoret i situasjonen.

– Dette er uhyre alvorlig. Det er så alvorlig som det kan bli, sa hun.

Frederiksen mener torsdagens hendelser «viser hva slags situasjon Danmark står i».

– Det er noen som bor i Danmark som ikke vil oss godt, som er imot vårt demokrati, som er imot vår frihet og virkeligheten i det danske samfunn med alt det innebærer av gode ting – frihet, likestilling mellom kjønnene, sa hun.

Høyt trusselnivå

PET slo i sommer fast at koranbrenningene hadde skjerpet terrortrusselen mot Danmark, men det offisielle trusselnivået ble værende på nivå fire av fem. Det betegnes som «alvorlig».

I august oppfordret jihadistnettverket Al Qaida til angrep mot Danmark og Sverige som gjengjeldelse for koranbrenninger.

Politiken skriver at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i en fersk rapport slår fast at trusselbildet i landet er det mest alvorlige siden den kalde krigen, blant annet som følge av krigen mellom Israel og Hamas.

Frederiksen uttalte seg i Brussel også generelt om sikkerhetssituasjonen i Danmark.

– Det er helt riktig at FE og PET den siste tiden har uttrykt at det er høy risiko i Danmark. Det er meget alvorlig, og det er selvfølgelig – når det gjelder Israel/Gaza – fullstendig uakseptabelt at noen tar en konflikt fra et annet sted i verden inn i det danske samfunn, sa hun.