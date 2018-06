Flere pågrepet etter drapsskudd i Malmö

– De pågrepne mistenkes å ha koblinger til mordet i går kveld, men jeg kan ikke gå inn på antallet pågrepne eller hva de konkret er mistenkt for, sier politiets pressetalsperson Anna Göransson, til SVT.

24-åringen ble skutt like etter klokka 22 torsdag i Lindängen i Malmö. Mannen ble kjørt til sykehus med skuddskader, men tre timer senere ble han bekreftet død.

Politiet etterforsker saken som drap.

Kriminalteknikere undersøker en moped på åstedet i Lindängen i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB scanpix

Bekymret for hevnaksjoner

Ifølge Aftonbladets kilder har skyteepisoden klare koblinger til trippeldrapet på internettkafeen i Drottninggatan i sentrum mandag kveld.

Der døde tre menn på 19, 27 og 29 år av skuddskadene de fikk.

Politiet har så langt ikke bekreftet at det er noen sammenheng mellom drapene, men sier at det er naturlig at de undersøker om det finnes en kobling.

– Vi har tidligere i uka gått ut og sagt at vi er bekymret for at det skal se gjengjeldelser, innrømmer Göransson overfor Expressen.

Aftonbladet skriver også politiet i natt lette etter to mørkkledde personer som forlot åstedet i høy fart torsdag kveld. Politiet har bedt om tips fra publikum som kan bidra til å oppklare saken.

