Flere omkomne i uvær i Europa

Nederland er blant landene som er rammet av den kraftige stormen som i Tyskland har fått navnet Friederike.

Nederlands nasjonale værvarsling har hevet farenivået til rødt, som er det øverste nivået, og minst tre personer i landet har mistet livet i uværet, skriver The Guardian. Alle tre ble ifølge politiet truffet av fallende trær eller avfall.

En mann står ved siden av et tre som har falt i Nederlands hovedstad Amsterdam. Foto: Peter Dejong / AP

I Belgia omkom en bilfører da et tre knuste bilen hun satt i, ifølge lokale medier.

Også tidligere i januar ble store deler av Vest-Europa rammet av uvær. Ekstremværet «Eleanor» krevde minst tre liv, og flere ble skadd.

Trafikktrøbbel

I løpet av formiddagen hadde Nederlands veivesen VID registrert 25 store lastebiler som hadde blitt blåst over ende, og det ble meldt om trafikkaos flere steder.

Uværet lot seg blant annet merke på flyplassen Schiphol utenfor Amsterdam, som er blant de travleste i Europa. Flere avganger ble torsdag kansellert, og på et tidspunkt skrev flyplassen at alle avganger og landinger var innstilt.

Klokka 12 startet trafikkavviklingen opp igjen, men takplater som hadde blåst av terminalbygget førte til at flere innganger var stengt. Så langt torsdag er minst 320 flyginger kansellert.

I enkelte områder langs kysten er det målt vindkast med opptil 39 sekundmeter, og det meste av togtrafikken er stanset. Politiet har ifølge BBC valgt å stenge sentrum i byen Almere, med sine rundt 200.000 innbyggere, og de har oppfordret innbyggerne til å holde seg hjemme.

Stengte skoler

Også togtrafikken har hatt problemer torsdag. Nederlands nasjonale togselskap NS stanset klokka 11 all trafikk på grunn av uværet.

I en oppdatering litt over klokka 15 heter det at stormen har forårsaket flere skader på toglinjene, men at de jobber for å få satt i gang trafikken igjen.

I Tyskland har uværet ført til at all togtrafikk i delstaten Nordrhein-Westfalen og i deler av Rheinland-Pfalz er stanset, og det er ikke ventet at den gjenopptas før mot slutten av dagen.

I flere byer nord og vest i Tyskland er skoler stengt som følge av ekstremværet, og flere flyginger ble kansellert fra flyplassene i München og Düsseldorf.

I East Anglia på østkysten av Storbritannia ble det målt en vindstyrke på opptil 35 meter i sekundet, og flere enn 46.000 husstander var uten strøm, ifølge The Guardian.