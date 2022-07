Flere missilangrep mot Kharkiv

En russisk missil skal ha truffet en boligblokk på seks etasjer i byen Kharkiv mandag morgen, ifølge nyhetsbyrået Suspilne.

Nyhetsbyrået har publisert bilder av det som skal være angrep mot boligblokken.

Ifølge redningstjenestene i Kharkiv har leiligheter fra første til sjette etasje blitt skadet under angrepet.

I helgen og mandag morgen har ukrainske myndigheter meldt om flere angrep mot boligområder i byen Kharkiv. Ifølge lokale myndigheter i Kharkiv har 3 personer blitt drept og 22 skadd etter de siste missilangrepene.

Søndag ødela russiske missiler en skole og et helsesenter for barn i Kharkiv. Ingen ble skadd i angrepet.

Meldingen kommer to dager etter angrep mot boligområde i Donetsk som tok livet av minst 18 personer.

Foto: “INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT (Oppdatert 11.07.2022) / NRK

Minst 18 drept i Donetsk

Rakettangrepet skjedde lørdag kveld i byen Tsjasiv Jar i Donetsk, opplyser Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenk på Telegram.

Ukraina hevder Russland står bak. Det er ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold.

Ukrainias president Volodymyr Zelenskyj sier at angrepet viser at russiske styrker med vilje angriper boligområder.

– Etter slike angrep kan ikke drapsmennene si at de ikke visste noe eller ikke forsto noe, sa Zelenskyj i sin daglige tale søndag kveld.

Angrepet ødela tre bygninger i et boligområde. Mange av beboere er arbeidere på nærliggende fabrikker.

Ukrainas redningstjeneste meldte søndag at de hadde oppnådd kontakt med tre personer som er fanget under bygningsmassene.

Nestleder ved ukrainas presidentkontor, Kyrylo Tymosjenko, skriver på Telegram at seks personer var blitt reddet ut, men at det fortsatt savnes 23 personer, deriblant barn.

Redningsarbeidere på ruinene av en boligblokk som ble truffet av en russisk rakett i Tsjasiv Jar. 10. juli 2022 Foto: Nariman El-Mofty / AP

Ville redde kattungene

Flere av de som ble reddet fra ruinene forteller at det kom tre treff, skriver nyhetsbyrået Reuters.

En av de overlevende, som navngir seg som Venela, forteller at hun ønsket å redde kattungene sine.

– Jeg ble kastet inn på badet. Det var kaos. Jeg var i sjokk og dekket av blod, sier hun.

Innen hun kom seg ut av badet, var rommet fylt av steinsprut.

– Jeg fant aldri kattungene mine, forteller hun gråtende.

Fortsetter letingen

Søndag var kraner og gravemaskiner på stedet sammen med redningsarbeiderne for å rydde unna bygningsmassene. Til tross for farlige forhold fortsetter redningsarbeiderne med letingen i regnet.

Kyrylenk sier at det var Uragan-raketter som ble brukt i angrepet. De blir avfyrt fra kjøretøy-bårne systemer.

Tsjasiv Jar ligger 20 kilometer sør for Kramatorsk, en av hovedmålene til de russiske styrkene som beveger seg vestover.

Artilleri fra den nærliggende fronten ga gjenklang i Tsjasiv Jar mens redningsarbeidet pågikk søndag, og flere ganger har arbeiderne løpt i dekning.

Redningsarbeider på ruinene av en boligblokk som ble truffet av en russisk rakett i Tsjasiv Jar. 10. juli 2022 Foto: Nariman El-Mofty / AP

Tre eksplosjoner

Innbyggere i Tsjasiv Jar forteller til nyhetsbyrået AP at de hørte minst tre eksplosjoner, og at det i tillegg til dødsfallene skal ha vært mange som ble skadd.

– Det var en eksplosjon, alt glasset i vinduene knuste og jeg ble kastet i bakken. Kjøkkenveggene og balkongen min er helt forsvunnet, forteller 45 år gamle Oksana til nyhetsbyrået.

Russland har gjentatte ganger hevdet at de kun retter seg mot militære mål. Tidligere i juli ble 21 personer drept i et angrep mot en boligblokk i Odesa, og i juni ble minst 19 personer drept da en russisk rakett traff et kjøpesenter i Krementsjuk.

Ber sivile komme seg ut av Kerhson-regionen

I den okkuperte Kherson-regionen forbereder ukrainske styrker på et motangrep.

Søndag advarte Ukrainas visestatsminister Iryna Vereshchuk den sivile befolkningen om å evakuere fra området så raskt som mulig.

– Jeg vet med sikkerhet at det er både kvinner og barn der, og de må ikke bli menneskelige skjold, sa Vereshchuk i en nasjonal TV-sending.