Flere millioner uten strøm i Mellom-Amerika

Landene i regionen er knyttet til det samme kraftnettverket med 1.800 kilometer kraftledninger. Problemene skal ha oppstått i den panamanske delen.

Energimyndighetene i Costa Rica (ICE) opplyste at hele landet var mørklagt. Bortsett fra i noen mindre området, varte det i rundt fem timer, og rundt fem millioner av landets innbyggere var da berørt.

– ICE prøver å finne årsaken, sier kommunikasjonsminister Mauricio Herrera i landet.

Innbyggerne i Costa Rica ble bedt om å holde seg innendørs til problemet var løst, men mange var ute og det ble fullstendig kaos da strømmen til trafikklys forsvant i hovedstaden San José.

På hovedflyplassen i byen gikk de over til strøm fra aggregat så lenge forsyningene var vekk.

Strømmen forsvant i presidenttale

I Panama opplyser energidirektoratet ETESA via Twitter at deler av landet ble mørklagt, med to millioner uten strøm.

Der forsvant strømmen 15 minutter ut i en større, direktesendt tale fra president Juan Carlos Varela til landets nasjonalforsamling.

Strømbruddet illustrerer sårbarheten i regionen, spesielt Costa Rica, som tross at det er regionenes mest utviklede nasjon er såpass avhengig av forsyning utenfra.

Det er ikke kjent hvor mange i Nicaragua og El Salvador som mistet strømmen.