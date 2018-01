Flere kvinner antastet under feiring i Berlin

På slaget klokken tolv lyste fyrverkeri opp himmelen over den tyske hovedstaden.

Folkefesten under åpen himmel ved den karakteristiske portalen på Brandenburger Tor er den største nyttårsfeiringen i Tyskland.

Natt til mandag opplyser politiet at flere kvinner har meldt at de er blitt antastet på plassen i sentrum av byen. Flere mistenkte er pågrepet.

Sikkerhetssone for kvinner

Nyhetsbyrået DPA har snakket med en talsperson for politiet, som ikke opplyste hvor mange saker det er snakk om eller hvor grove hendelsene har vært.

I området ved Brandenburger Tor var det forbudt med store bager, sekker, kofferter og alkoholholdig drikke under nyttårsfeiringen.

For første gang var det ved årets feiring opprettet egne «sikre områder» kvinner kunne oppsøke dersom de følte seg utrygge eller var blitt utsatt for overgrep.

Også i storbyene Hamburg, Köln og München er det store markeringer av inngangen til det nye året.

Masseovergrep i Köln for to år siden

De fleste husker støkken som gikk gjennom det tyske folk etter nyttårsaften i Köln for to år siden.

Hundrevis av kvinner opplevde et masseovergrep, hvor de meldte om at de ble utsatt for uønskede seksuelle hendelser, som antasting, ran, trusler eller seksuell trakassering under feiringen i den tyske byen. Det ble også meldt om en voldtekt.

Overfallene førte til en opphetet debatt om konsekvensene av Tysklands åpne asylpolitikk, og har ytterligere radikalisert innvandringsmotstanderne og agitasjonen fra høyreekstremister.