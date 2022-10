Kanskje viste sportsklatreren solidaritet med de iranske kvinnene som risikerer livet ved å fortsette å protestere mot regimets strenge klesregler.

Kanskje demonstrerte hun selv også.

Hun ble hyllet som en helt. Men nå beklager Elnaz Rekabi at hun har skapt så mye oppstyr ved å representere Iran i Sør-Korea uten hijab.

Rekabi forklarte til iransk statlig TV at hun «plutselig ble kalt til klatreveggen og fikk det travelt med å forberede både klatreutstyr og sko».

Dermed glemte hun å ta på seg hijaben ordentlig.

Nå er hun brakt hjem til Teheran og er tilbake i folden.

Vel hjemme ble hun likevel møtt med jubel og applaus da hun ankom flyplassen i Teheran.

JUBEL: Den iranske klatreren Elnaz Rekabi ble møtt med jubel da hun ankom flyplassen i Teheran. Du trenger javascript for å se video. JUBEL: Den iranske klatreren Elnaz Rekabi ble møtt med jubel da hun ankom flyplassen i Teheran.

Men hva skjer videre med idrettskvinnen?

Den iransk-canadiske journalisten Maziar Bahari, som selv ble satt i det beryktete Evin-fengselet i 2009, frykter at også Rekabi kan ende opp der - sammen med andre opposisjonelle og politiske fanger.

Det skriver IranWire, nettavisen han grunnla.

OMRINGET AV REGIMETS MENN: På bildet fra onsdag poserer Irans sportsminister Hamid Sajjadi med Elnaz Rekabi, han til høyre for henne. Rekabi returnerte til Teheran i går etter å ha konkurrert i Sør-Korea uten å ha på seg hijab. Det antas å være en støtte til dem som demonstrere mot regimet og klesreglene. Foto: AP

Gir opp Iran

Elnaz Rekabi er slett ikke den første utøveren som har fått oppmerksomhet.

Mange iranske idrettskvinner har forlatt Iran i protest mot hijab-tvangen.

SKAPTE STORM: At Elnaz Rekab representerte Iran uten å dekke håret vakte sterke reaksjoner i Iran. Hun ble både hyllet og satt på plass. Foto: RHEA KANG / AFP

Sjakk-talentet Dorsa Derakhshani vant flere gullmedaljer i asiatiske junior sjakk-mesterskap. Men i 2017 var det stopp. Da spilte hun i Gibraltar sjakkfestival uten å dekke håret.

Derakhshani ble kastet ut av Irans sjakk-forbund.

Hun svarte med å forlate Iran for USA.

I New York Times skrev hun om hvordan det Iranske sjakkforbundet stadig hadde kritiserte henne for å ha på seg for trange jeans og vise for mye hår.

SJAKKMESTER: Dorsa Derakhshani spilte sjakkmesterskap i Frankrike uten å dekke til håret. Da hun hørte rykter om at hun ville bli arrestert ved hjemkomst, valgte hun å bli i Europa. Foto: CAMERA PRESS/Ophelia Wynne / MEGA / Mega

– De var mer opptatt av hva jeg hadde på meg, enn av hjernen min og hvordan jeg spilte sjakk. Derfor flyttet jeg, forklarer sjakkmesteren.

– Men jeg savner familien hver eneste dag, og smerten over at jeg ikke vet når jeg skal se dem igjen forsvinner aldri, skriver hun.

Første OL-medalje

Teakwandoo-utøveren Kimia Alizadeh Zonouzi ble historisk da hun som første iranske kvinnelige utøver tok en OL-medalje for Iran i sommer-OL i Rio i 2016.

Etter seieren viste statlige medier henne frem ustanselig for å vise at hijab ikke begrenser iranske kvinner.

Men i 2020 forlot taekwondo-mesteren Iran i protest mot regimets dårlige behandling av idrettskvinnene.

HISTORISK OL-VINNER: Kimia Alizadeh Zonouzi var Irans første kvinnelige OL-medalje vinner. Nå er hun en del av det olympiske flyktninglaget. Her jubler hun etter å ha beseiret Jade Jones fra Team Great Britain under kvinnenes -57 kg Taekwondo 16-delsfinale-konkurranse under Tokyo-OL i fjor. Foto: Maja Hitij / Getty Images

På Instagram skrev hun i sitt farvel til Iran:

– Jeg er en av millioner undertrykkede kvinner. Jeg kledde meg slik de krevde. Jeg sa det de sa jeg skulle si. De brukte medaljene mine for å fremme islamsk hijab. Jeg var ikke viktig for dem. Ingen av oss er. Vi er bare deres verktøy.

– Nå vil jeg leve og lide i eksil, fordi jeg ikke lenger vil være med på hykleriet. Men denne avgjørelsen er vanskeligere enn å vinne OL-gull, for jeg vil alltid være et barn av Iran.

Hun flyttet til Tyskland, og der ble hun tatt ut til det olympiske flyktning-laget under sommer-OL 2020.

Irans utstillingsvindu

Store internasjonale idrettsarrangement er et utstillingsvindu for den islamske republikken.

Der kan de vise frem Irans ideologiske verdier og prinsipper, skriver forskeren Shahrzad Enderle, som er knyttet til det tyske Freiburg Universitetet.

En av Irans skriftlærde, Stor ayatolla Javadi-e Aoly, sa om kvinnelige idrettsutøvere som Teakwandoo-mesteren:

«Det er feil av oss å anta at integriteten til en kvinne vises ved å strekke et ben, slå noen og få en medalje for oss! En kvinnes integritet vises ved at hun blir mor og pleier barnet sitt».

Urix forklarer: Fire ting du bør vite om opptøyene i Iran

Lenge forbød Iran kvinner å delta internasjonalt i idretter som svømming, turn og vannpolo fordi kleskodene ikke tillot disse aktivitetene. Regimet har lagt hindringer i veien også for de mange jentene som er fotballfans.

Til deres fortvilelse får de ikke en gang sitte på tribunen under fotballkamper, noe vi så i den iranske filmen «Offside».

Bokseren

Sadaf Khedem er den første kvinnelige bokser som har deltatt i internasjonale konkurranser for Iran siden revolusjonen i 1979.

Det skal mot til for å velge denne sportsgrenen når du er iransk kvinne, men Khedem gav ikke opp. I 2019 vant hun en kamp i Frankrike.

MED HANSKENE PÅ: Sadaf Khadem trener i Royan, vest i Frankrike, dit hun har flyttet. I 2019 ble hun den første iranske kvinnen som deltok i en offisiell boksekamp. Og det uten å dekke håret. Bilder er fra 3. oktober i år. Hun støtter demonstrasjonene i hjemlandet. Foto: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Da hun etter planen skulle reise hjem igjen hoppet hun og treneren hennes av, fordi de fikk høre at Iran angivelig hadde utstedt en arrestordre, fordi hun hadde brutt kleskodene.

Sadaf Khedem ble i den franske kystbyen Royan, der hun har etablert seg som bokser og nå også som personlig trener.

For første gang i siden 2019 snakker hun om situasjonen i Iran, opprørt av dødsfallet til Mahsa Amini.

– Jeg er ingen hardbarket feminist, men menneskerettigheter er svært viktig for meg, sier hun til Arab News.

Sadaf Khedem, Kimia Alizadeh Zonouzi og Dorsa Derakhshani er bare noen av en rekke kvinnelige idrettutøvere som gav opp å representere Iran med alle begrensingene det innebar for dem.

SVØMMER FOR KHASAKSTAN: Maryam Sheikhalizadeh ble den første kvinnelige svømmeren fra Iran som kvalifiserte seg for et OL. Men krav om hijabbruk og iranske kleskoder gjorde at hun har valgt å representere Kasakhstan i stedet, som i Tokyo OL. Her konkurrerer hun i den tyrkiske byen Konya i 2021. Foto: Wikipedia

Støtte fra kvinnelige utenriksministre

Canadas utenriksminister, Melanie Joly, sier sa at hun og 14 andre kvinnelige utenriksminister skal ha et møte for å diskutere kvinners situasjon og menneskerettigheter i Iran.

Målet er å koordinere innsatsen overfor Irans prestestyre.

– Mine kolleger og jeg vil samles for å sende en klar melding: Det iranske regimet må avslutte alle former for vold og forfølgelse mot det iranske folket, inkludert deres brutale aggresjoner mot kvinner spesielt, sa Joly ifølge The Guardian.