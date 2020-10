CNN har offentliggjort den første meningsmålingen etter nattens presidentdebatt.

Av 772 personer som så debatten mente 52 prosent at Biden vant. 39 prosent mente at Trump vant og 9 prosent at den endte uavgjort.

Selv om Biden kommer best ut, er det langt jevnere enn etter den første debatten. Da mente 60 prosent at Biden hadde vunnet, mot 28 prosent for Trump.

Tallene fra meningsmålingen kan også gjenspeile at Biden leder på de vanlige meningsmålingene og at folk derfor er tilbøyelige til å mene at «deres» kandidat» vant.

Av de seks segmentene som debatten var delt opp i, gjorde Biden det best i fem. Trump var ifølge målingen best når det gjaldt nasjonal sikkerhet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bedre debatt enn den første

– De har faktisk en debatt om temaene i kveld, og Trump gjør det til et valg om politikk. Og han vinner debatten på grunn av det, skrev CNNs Scott Jennings på Twitter etter debatten.

Andre kommentatorer er langt mindre klare på hvem som vant debatten, men alle er enige om at det ble en bedre debatt enn den første.

I den forrige debatten avbrøt Trump Biden 145 ganger, mens Biden avbrøt Trump 67 ganger. En oversikt fra NBC viser at i natt avbrøt Biden presidenten 25 ganger, mens Trump avbrøt Biden 24 ganger.

New York Times skriver at det var en langt mer behersket debatt. Samtidig skriver avisen at konflikten når det gjaldt innhold og visjoner ikke kunne vært mer dramatisk.

Civita-rådgiver Eirik Løkke mener at Biden kom best ut av debatten.

– En veldig jevn debatt. Dette var en usedvanlig disiplinert Trump. Antagelig så disiplinert som Trump kan være. Like fullt vil jeg si knapp seier til Biden, særlig på grunn av koronadelen hvor Trump har dårlige kort på hånden, skriver han på Facebook.

CNN skriver at selv om det var en langt mer substansiell debatt, var den full av usannheter.

New York Times faktasjekket debatten underveis, Avisens oversikt viser at Trump kom med 16 usannheter, mens Biden kom med én usannhet.

Gjennomsnitt meningsmålinger 5,7 % Kilde: fivethirtyeight

Roste programlederen

Med mindre enn to uker til presidentvalget i USA, sto mye på spill under den siste presidentdebatten mellom president Donald Trump og demokraten Joe Biden.

Etter at den første debatten i slutten av september endte i munnhuggeri og avbrytelser, var det stor spenning knyttet til hvordan journalist Kristen Welker fra NBC ville lede debatten.

Nye regler gjorde at mikrofonene ble slått av når den andre holdt åpningsinnlegg. Også ellers i debatten var det få avbrytelser.

President Trump gikk så langt som til å rose Welker. – Jeg respekterer veldig hvordan du håndterer dette, sa Trump.

Trump: – Jeg er den minst rasistiske personen i dette rommet Du trenger javascript for å se video.

Tror ikke det vil endre valget

De siste ukene har meningsmålingene vist en klar ledelse nasjonalt for Joe Biden. Også i en rekke viktige vippestater, holder Biden ledelsen.

CNN-kommentator Keith Boykin tror ikke debatten vil endre noe for utfallet av valget.

Han skriver på Twitter at selv om debatten ikke var så giftig som sist, så gjorde Trump ikke noe som vil endre valget.

– Sammen med det at 47 millioner amerikanere allerede har stemt, betyr at denne debatten ikke vil endre noen, skriver Boykin.

Også ABC News ledende korrespondent for Det hvite hus, Jonathan Karl, er skeptisk til om debatten vil endre valget.

Han skriver på Twitter at Trumps allierte er lettet over presidentens opptreden, men «er det nok til å endre valget? Jeg tror ikke det.»

Rekordmange forhåndsstemmer

Minst 47,1 millioner amerikanske velgere har så langt forhåndsstemt, noe som er rekordhøyt, ifølge the Washington Post.

Med elleve dager igjen til presidentvalget i USA, er antallet forhåndsstemmer allerede på nivå med 2016.