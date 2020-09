Flere knivstukket i Birmingham

Ifølge Sky News fikk politiet meldinger om en knivstikking i Birmingham sentrum rundt klokken 00.30 lokal tid.

– Vi rykket ut umiddelbart sammen med kollegaer fra ambulansetjenesten. Det ble meldt om en rekke knivstikkinger i området kort tid etter. Vi er klare over at flere personer er skadd, men for øyeblikket kan vi ikke si noe om hvor mange eller hvor alvorlig, heter det i en uttalelse fra politiet i West Midlands, ifølge Sky News.

Nødetatene jobber på åstedet.

Politiet i Birmingham skriver i en pressemelding at de arbeider med å finne ut hva som har skjedd. De skriver også at det vil være upassende å spekulere i et eventuelt motiv så tidlig i etterforskningen.

Politiet ber folk om å holde seg unna området der knivangrepene har skjedd.