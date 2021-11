​​​​2. desember 2010 ble det kjent at Qatar, med sin svake fotballkultur, skulle ha VM. I etterkant skrev den britiske avisen The Sunday Times at søknadskomitéen hadde brukt bestikkelser for å få mesterskapet. Komiteen har nektet for dette.

Etter tildelingen har en rekke medier vært i Qatar for å dokumentere VM-forberedelsene og arbeidsforholdene til om lag 2 millioner gjestearbeiderne.

De to NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani er de to siste i en rekke reportere som har blitt arrestert på reportasjereise i VM-landet. Ekeland sa i går at man hadde vært på en privat eiendom, men at man hadde fått muntlig tillatelse til å jobbe på stedet.

Tidligere Josimar-redaktør Frode Lia sier journalist-arrestasjoner er en del av qatarske myndigheters strategi for å legge lokk på kritikkverdige forhold.

Qatarske myndigheter uttalte i går at Qatars historikk når det gjelder pressefrihet «snakker for seg selv» og at «ingen journalister som har respektert Qatars lover har blitt pågrepet».

Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani gjorde intervjuer med profilerte eks-fotballspillere og FIFA-president Gianni Infantino på et arrangement i Qatar. NRK-medarbeiderne gjorde også et intervju med Qatars VM-sjef før pågripelsen. Du trenger javascript for å se video. Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani gjorde intervjuer med profilerte eks-fotballspillere og FIFA-president Gianni Infantino på et arrangement i Qatar. NRK-medarbeiderne gjorde også et intervju med Qatars VM-sjef før pågripelsen.

Mer bekymret for lokale journalister

Den største fagforeningen for danske journalister, Dansk Journalistforbund (DJ), advarer nå danske redaksjoner mot å sende journalister til VM-landet.

– Det er ikke trygt for danske journalister å jobbe i Qatar, sier Allan Boye Thulstrup, nestformann i DJ i et intervju med Radio Loud, ifølge danske Journalisten.

Dag Ingar Tryggestad, leder i Norsk Journalistlag, har en annen tilnærming. Han er glad for at norske mediehus har gode rutiner for å ivareta sikkerheten til sine ansatte, og for å følge opp i etterkant.

– Vi mener en boikott er feil, og at det er viktig med tilstedeværelse for å dekke det som skjer både i forkant av og under fotball-VM. Flere norske medier sier det samme og jeg mener det er riktig svar på de uakseptable pågripelsene av NRK-journalistene.

Tryggestad påpeker også at pressefriheten for lokale journalister er enda verre enn for de utenlandske. NJ-lederen sier de lokale mediene jobber uten redaktørplakat, med stor innblanding fra myndighetene.

– Er du bekymret for sikkerheten til norske journalister som reiser til Qatar?

– Vi skal selvsagt ta dette på største alvor, og vi må ikke lukke øynene med at ikke dette kan skje igjen. Det er alltid en viss risiko forbundet med utenlandsoppdrag, også i andre land som ikke er demokratiske slik vi er, sier Tryggestad til NRK.

2015: Deler av utstyret ødelagt

NRK har sett på noen eksempler der utenlandske journalister har blitt pågrepet i Qatar. Det har ikke lyktes NRK å finne eksakte tall over pågripelser. Ved tre av pågripelsene var begrunnelsen den samme som da Ghorbani og Ekeland ble pågrepet: Filming på privat grunn eller uten tillatelse.

I 2015 ble et team fra den tyske TV-kanalen Westdeutscher Rundfunk arrestert mens de jobbet med en dokumentar om arbeidsforholdene for migrantarbeidere i Qatar.

Qatarske myndigheter sa årsaken til pågripelsen var filming uten tillatelse.

TV-kanalen opplyste selv at journalistene hadde blitt pågrepet mens de filmet migrantarbeidere i Doha. De ble løslatt etter 14 timer, men fikk først lov til å forlate Qatar etter fem dager, ifølge en pressemelding.

Kamerautstyret, notatbøker og mobiltelefoner ble også beslaglagt. Da reporterne fikk tilbake materialet fire uker senere var alt innhold slettet og deler av utstyret skadet.

Fremmedarbeider fotografert under byggingen av Al-Wakra-stadionet i Doha i 2015. Bildet er tatt under en rundtur i regi av qatarske myndigheter. Foto: Maya Alleruzzo / Ap

2015: – Dette er ikke Disneyland

I 2015 ble BBC-journalist Mark Lobel og en fotograf invitert til Qatar for å lage reportasje om et spesifikt tiltak for å huse fremmedarbeidere. På et tidspunkt ble teamet presset av veien av åtte hvite biler.

Lobel, kameramannen og en tolk ble deretter pågrepet og i over 13 timer. Lobel skrev i ettertid at politiet viste ham dokumentasjon på at han hadde blitt overvåket.

Lobel sier teamet aldri ble konfrontert med noen konkrete beskyldninger, annet enn at de hadde filmet andre ting enn myndighetene ønsket.

– Dette er ikke Disneyland. Du kan ikke peke kameraet ditt over alt, skal en av politimennene ha sagt, ifølge Loden.

I en uttalelse i etterkant begrunnet Qatar arrestasjonen med at BBC-teamet hadde tatt seg inn på privat grunn.

En arbeider på innsiden av Education City Stadium i Doha. Bildet er tatt i 2019, på en rundtur i regi av qatarske myndigheter. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

2016: – En voldsom opplevelse

I 2016 skulle et dansk team fra DR lage dokumentar i Qatar. Tre medarbeidere ble arrestert da de filmet migrantarbeidere på fotballtrening.

Begrunnelsen i etterkant var at de hadde filmet på privat område.

Abdullah Ibhais (avbildet) snakket med journalisten Benjamin Best før han ble pågrepet. Best delte en Twitter-melding med skjermdump fra videointervjuet. Skjermdump fra 15.11.21, klokken 14.47. Foto: Interview ARD Sportschau

– Det var på mange måter en voldsom opplevelse. Vi var redde for at vi kom til å bli sittende der i lang tid, sa Niels Borchert Holm til danske Journalisten etter arrestasjonen.

De tre skal ha blitt tvunget til å skrive under på tilståelser for å bli sluppet fri, ifølge sjefredaktør Thomas Falbe i Danmarks Radio.

2021: Pågrepet før NRK-intervju

Abdullah Ibhais er tidligere kommunikasjonsdirektør i Qatars VM-komité og har kritisert myndighetene. I april ble han dømt fem års misbruk av offentlige midler og korrupsjon, men han har anket dommen.

Nylig skrev det norske fotballmagasinet Josimar at Ibhais ble dømt fordi han forsvarte migrantarbeideres rettigheter. Da ble de truet med søksmål fra qatarsk hold, gjennom et norsk advokatselskap.

NRKs journalister Ekeland og Ghorbani skulle intervjue Ibhais mandag forrige uke. Han ble imidlertid arrestert kort tid før møtet.

Ifølge en uttalelse fra Ibhais' familie onsdag ble hans varetektsfengsling forlenget på ubestemt tid. Familien skriver at Ibhais nå har sultestreiket i ni dager i protest mot det han mener er en ubegrunnet fengsling.

2021: Pågrepet etter syv blogginnlegg

Malcolm Bidali ble arrestert etter å ha blogget anonymt om migrantarbeideres situasjon for Migrant Rights. Fra mai i år satt han syv uker i varetekt.

Malcolm Bidali ble arrestert 4. mai, etter å ha skrevet anonyme blogginnlegg om fremmedarbeideres rettigheter.

Myndighetene i Qatar anklaget ham for å ha mottatt betalinger av en utenlandsk agent og for å spre desinformasjon.

Etter press fra myndighetene ble Bidali løslatt, men anklagene ble opprettholdt. Han forlot landet i august. Bidalis mor, Maggie Turner, har uttalt til britiske ITV at Bidali kun ble arrestert fordi myndighetene ønsket å «dempe en sterk stemme».