Det er vedvarende fare for flere ras på Øst-Island, selv om det kraftige regnværet nå tar slutt. Det er ventet at folk fra to bygder må forbli evakuert de nærmeste to dagene.

Hele bygda Seydisfjördur, omkring 700 personer, måtte evakueres etter at byen ble truffet av flere jordras. Det er ifølge Visir 30 år siden sist en hel bygd ble evakuert på Island.

Også det litt større tettstedet Eskifjördur er rammet av ras. Flere er evakuert derfra.

Ett hus ble feid bort i raset, og minst ti hus er skadet. Ingen er meldt savnet etter det siste raset som skjedde fredag ettermiddag, ifølge visepolitisjef Rognvaldur Olafsson.

Noen innbyggere som ikke klarte å komme seg bort på grunn av skredet, måtte hentes med båt. Skredet har krysset veien og gått helt ned til sjøen.

Innbyggere skriver på Twitter at de både er opprørt og skremt av skredene som rammer bare seks dager før jul.

– Hele nasjonen tenker på folket på Seydisfjördur og kriseteamene i området som er i en vanskelig situasjon og jobber hardt under ekstremt vanskelige forhold. De neste dagene vil være lange og vanskelige, og vi vil alle hjelpe og stå sammen, skriver statsminister Katrin Jakobsdottir på Twitter.

Seydisfjördur er et område som ble befolket i 1848 av norske fiskere. Disse fiskerne bygde mange av de eksisterende bygningene.