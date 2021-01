Flere hundre tiltalte i rekordstor mafiarettssak

I en av de tidligere rettshøringene tok det godt og vel tre timer bare å lese opp navnene på alle de tiltalte.

13. januar begynner rettssaken i en spesialbygd bunker i Calabria-regionen helt sør i Italia, der klanen har sitt hovedsete. Der skal det være sørget for maksimal sikkerhet og nødvendig korona-avstand.

Det er ventet at rettssaken vil ta to år. Over 20.000 lydopptak skal legges fram som bevis og 900 vitner skal høres.

Millioner av euro beslaglagt

Denne saken tar for seg én av flere mafiafamilier, nemlig Mancuso-familien og dens støttespillere. Den mest kjente er kanskje «onkelen» Luigi Mancuso. Han satt nesten 20 år i fengsel før han gikk under jorden.

Mange av de andre har kallenavn som kunne vært tatt rett ut av en mafiafilm: «Ulven», «Små-feiten», «Søten», «Blondie» og «Lille Geit».

Driften er nådeløs. Nå senest i starten av denne måneden ble det kjent at en 42 år gammel kvinne som forsvant i 2016, var blitt drept og foret til griser.

Maria Chindamo hadde nektet å samarbeide med den lokale mafiaen. Ifølge vitnemålet fra et tidligere medlem, Antonio Cossidente, skal gjengmedlemmet Emanuele Mancuso ha fortalt ham om det grusomme drapet.

I desember 2019 ble over tre hundre personer arrestert. I Italia, Tyskland, Sveits og Bulgaria. 15 millioner euro ble beslaglagt. De arresterte ble siktet for drap, utpressing, hvitvasking av penger, korrupsjon og bedrageri og for å ha tilknytning til den beryktete 'Ndrangheta-mafiaen.

'Ndrangheta Ekspandér faktaboks Skruppelløs og kriminell mafiaorganisasjon i regionen Calabria i Sør-Italia. selvstendig, men samarbeider med bla. sicilianske Cosa Nostra.

Holdt en forholdsvis lav profil de første årene, men har vært involvert i mange tilfeller av kidnapping, politisk korrupsjon, drap, gambling og lånehai-virksomhet. Har de siste årene bygd seg opp til å bli en av verdens største innen narko-smugling.

'Ndrangheta - av det greske ordet "andragathía", som omfatter heltemot, ære og lojalitet.

Organisasjonen består av ca 150 grupper med anslagsvis 6000 medlemmer, knyttet sammen gjennom blodsbånd og giftermål.

Organisasjonen har også avdelinger utenlands, både i Europa, USA og Sør-Amerika.

Italiensk politi anslår at 'Ndrangheta har en illegal årlig omsetning på over 200 milliarder kroner.

Er i dag trolig den mektigste og rikeste av de italienske mafiagrupperingene.

Fordekt som lovlig virksomhet

– Mafiaen er den verste kriminelle organisasjonen i verden fordi den er basert på familier, så det er ingen mennesker som kommer seg ut og samarbeider med myndighetene, sa den italienske statsadvokatene Nicola Gratteri da NRK møtte ham i 2014. Da kontrollerte klanen rundt 80 prosent av all kokainhandel i Europa.

De tjener også store penger på offentlige midler. Flere av kommunene i den sørlige regionen er blitt satt under administrasjon. Det er fordi sentrale myndigheter mener de lokale har for tette bånd til mafiaen.

Gaetano Saffioti vitnet mot 'Ndrangheta for snart 20 år siden og lever fremdeles med politibeskyttelse. Etter rettssaken fikk han ingen sement-kontrakter i Calabria, skriver Financial Times. Da han prøvde seg i andre deler av Italia ble bilene hans satt i brann.

Etterforskerne mener 'Ndrangheta har etablert seg i land etter land ved hjelp av tilsynelatende lovlig forretningsdrift. Kokaintrafikken går ifølge politiet via lovlige selskaper som ikke vekker mistanke.

– Flere av de i den yngre generasjonen har studert ved London School of Economics eller til og med Harvard, sier kriminolog Anna Sergi som vokste opp i Calabria-regionen.

Fra sitt sikre kontor i Reggio De Calabria har statsadvokat Nicola Gratteri styrt mye av anti-mafia arbeidet til de italienske myndighetene. Foto: Kristian Aanensen / NRK

30 år med politibeskyttelse

Nicola Gratteri har viet sitt litt til å bekjempe mafiaen. Han vokste opp helt sør i Italia og har fortalt hvordan han som barn gikk forbi mafiaens dødsofre på vei til skolen.

Nå har han levd med politibeskyttelse i over 30 år. Han er aldri på kino eller restaurant og tar aldri sjansen på å bade i sjøen.

Men en årelang jakt fra myndighetenes side har altså resultert i flere hundre tiltalte. Organisasjonen har vært kjent for å infiltrere og presse politikere og forretningsfolk til å samarbeide med dem.

I tillegg til de 335 tiltale kommer og rundt 90 personer som får en slags hurtig-rettssak. En av dem er et tidligere parlamentsmedlem, Giancarlo Pitelli, tidligere senator i Silivio Berlusconis parti Forza Italia. Han er anklaget for å ha virket som mellommann for mafiaen, men nekter for det.

Tror ikke det blir slutten for 'Ndrangheta

Professor i kriminologi Federico Varese ved Oxford University sier til nyhetsbyrået AFP at rettssaken er viktig fordi den involverer så mange personer som er anklaget for å ha hjulpet mafiaen med å fungere.

Men selv om de mange tiltalte skulle bli dømt, betyr det ikke slutten for 'Ndrangheta, mener Varese.

– Du kan kaste dem i fengsel, men hvis du ikke fjerner de grunnleggende årsakene til at de finnes, vil de bare fornye seg, sier han.

I størrelse blir rettssaken kun slått av Italias første masserettssak mot mafiaen i 1986–87. Den var rettet mot Cosa Nostras mange familier og endte med at 338 personer ble dømt. De to aktorene Giovanni Falcone og Paolo Borsellino ble senere likvidert.