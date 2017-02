Flere hundre nye hvaler har strandet på New Zealand

Hundrevis av gridhvaler fortsetter å svømme seg fast på den samme stranda på Farewell Spit, en utstikker fra Sørøya på New Zealand.

Landtunga Farewell Spit har flere ganger tidligere vært åsted for massestrandinger. Foto: Anthony Phelps / Reuters

I går ble det meldt om minst 400 strandinger. I dag har 260 nye kommet til, ifølge BBC.

Flere hundre frivillige arbeider på spreng med å berge de opptil fire tonn tunge dyrene, i det som blir beskrevet som en av de verste massestrandingene observert i landet.

Et tresifret antall dyr er døde, mens mange av dem som etter mye arbeid returneres til vannet svømmer opp på stranda igjen.

Video fra fredagens massestranding. Siden da har flere hundre grindhvaler kommet til. Du trenger javascript for å se video. Video fra fredagens massestranding. Siden da har flere hundre grindhvaler kommet til.

Trolig feilnavigering

Årsaken er ukjent. Ifølge Herb Christophers ved det newzealandske miljøverndepartementet kan det være at dyrene feilnavigerer når de forsøker å runde nordspissen av Sørøya, melder BBC.

Flere hundre hvaler er langt døde. Tallet fortsetter å stige i takt med at stadig flere dyr svømmer på land. Foto: Anthony Phelps / Reuters

Hvalene bruker ekkolokalisering, altså lyd, for å finne fram. Evnen kan svekkes av det grunne vannet i bukta, noe som fører til at de ikke oppdager den tynne landtungen som stikker opp fra øya (se kart under artikkelen).

– Det er et veldig vanskelig sted for en hval å gå seg bort, sier Christophers til BBC.

De strandede hvalene sender ut nødsignaler som i tur kan lokke til seg enda flere dyr. Ifølge miljøverndepartementet tilhører nykommerne en annen gruppe enn de som først svømte på land før helga.

Faktorer som sykdom eller haiangrep kan også spille inn.

Frykter kadaverproblemer

Redningsarbeidere har så langt blitt nødt til å avlive rundt 20 hvaler, men frykter at tallet kan bli langt høyere, ifølge AP.

Et annet stort problem er hva myndighetene skal gjøre med flere hundre hvalkadavre som veier mange tonn hver.

Frykten er at de flyter inn i befolkede områder og skaper problemer dersom de taues til sjøs eller bare blir liggende, melder nyhetsbyrået. I verste fall kan de eksplodere.