Det er et drama av til nå helt ukjente dimensjoner som bokstavelig talt er i ferd med å graves fram ved Aisne-elven nordøst i Frankrike.

Far og sønn Alain og Pierre Malinkowski har, etter flere tiår med undersøkelser og graving, endelig funnet de mener er Winterberg-tunnelen. Tyske soldater bygget tunnelen som et forsvarsanlegg under 1. verdenskrig.

Dette bildet skal vise tyske soldater i nærheten av tunnelen der mer enn 270 soldater ble sperret inne i 1917. Foto: Pierre Malinowski

Men denne tunnelen ble også deres grav, da inngangspartiene raste sammen i forbindelse med voldsomme kamper våren 1917.

Mer enn 270 tyske soldater ble sperret inne, og seinere har de trolig ligget der, uten at hverken franske eller tyske myndigheter har vært særlig villig til å finne ut om levningene deres fremdeles ligger der.

Nå er spørsmålet om man skal forsøke å analysere levningene for å identifisere dem, og eventuelt begrave dem i Tyskland. Alternativet er å lage et felles grav- eller minnested ved tunnelen i Frankrike.

Krigen i skyttergravene

Våren 1917 hadde det som i dag gjerne kaller skyttergravskrigen nordvest i Frankrike vart i mer enn to og et halvt år.

I denne krigen stod Frankrike, Storbritannia, Russland og etter hvert USA sammen mot Tyskland og Østerrike-Ungarn. Også en rekke andre land kom med i krigen, som i hovedsak ble ført i Europa.

Etter at den tyske offensiven mot Paris høsten 1914 ble stoppet, hadde de stridene partene, de franske og britiske styrkene på den ene siden og de tyske på den andre, gravd seg ned.

Britiske soldater i kamp ved fronten i Frankrike under 1. verdenskrig. Foto: AP

Stillingskrigen ble bare avløst av sporadiske, men voldsomme offensiver, som ikke førte til store endringer av frontlinjen.

De tyske styrkene hadde holdt et utspring i frontlinjen i nærheten av landsbyen Craonne i mer enn to år. Craonne ligger 140 kilometer nordøst for den franske hovedstaden Paris.

Der hadde de bygget et sinnrikt system av forsvarslinjer. Blant annet det de kalte Winterberg-tunnelen. Den gjorde det mulig for dem å sende mannskaper og forsyninger helt fram til første linje, mot de allierte styrkene.

Ballong styrte artilleriet

Den 4. mai 1917 rettet fransk artilleri et angrep nettopp mot inngangene til denne tunnelen.

Kanonen ble styrt med observasjoner fra en ballong.

Dette var lenge før dronenes tid, og observasjoner fra ballonger var en stor framgang fra bare å kunne observere målene fra bakken.

Den ene av inngangene ble fullstendig begravd, fordi et lager med ammunisjon eksploderte. Også den andre inngangen ble truffet og stengt.

Mer enn 270 soldater fra det 111. reserveregimentet i den tyske hæren var fanget i den 300 meter lange tunnelen.

Langsom død

I løpet av de neste dagene døde de av mangel på oksygen. Noen av dem ba også sine medsoldater ta livet av seg, eller de valgte å begå selvmord for å slippe lidelsene.

Vi vet litt om dette fordi tyske redningsmannskaper lyktes i å redde ut tre av soldatene, før den tyske hæren ble tvunget til å forlate området på grunn av franske angrep.

En av dem, Karl Risser, fortalte seinere at det hadde vært forferdelige scener inne i tunnelen.

«Noen skrek etter vann, andre etter hjelp. En kamerat lå på bakken ved siden av meg og ba med brusten stemme at noen måtte lade pistolen for ham».

Franske soldater tok noen dager seinere kontroll over området, men da var alt kaos. De prioriterte ikke å grave fram tunnelen.

Seinere kom tyskerne tilbake, men de rakk heller ikke å leite og grave i det utbombede området.

Fronten mellom de tyske og allierte styrkene i Frankrike og Belgia under 1. verdenskrig krevde mange millioner soldaters liv. Foto: Ap

Glemt etter krigen

1. verdenskrig endte med et ydmykende nederlag for Tyskland. Etter krigen prioriterte Frankrike å grave fram sine egne døde i det utbombede landskapet.

Døde tyskere på et ikke nøyaktig definert sted utenfor Craonne var ikke en prioritet.

Snart grodde hele området til, og ble delvis også bevokst med trær.

Helt til en av områdets egne, den historieinteresserte Alain Malinowski, begynte å grave i historien.

I arkivene fant han gamle kart og forhør av tyske krigsfanger, men hadde problemer med å lokalisere hvor tunnelen der de tyske soldatene ble innesperret lå.

I 2009 kom han over et kart som viste hvor tunnelen hadde vært og kunne dermed innsnevre leiteområdet.

Han klarte likevel ikke å få franske myndigheter til å sette i gang en større graving for å se om det var mulig å finne spor etter de som døde, under bakken.

Tunnelen med de døde tyske soldatene skal ligge i nærheten av byen Reims nordøst for den franske hovedstaden Paris.

Gjennombrudd i 2019

Men i 2019 lyktes Alain Malinowskis sønn Pierre med hjelp fra frivillige og en gravemaskin å finne det som etter alt å dømme er den ene inngangen til Winterbergtunnelen.

De fant rester etter gassmasker og våpen og også levningene etter to personer.

Deretter fylte de igjen hullet og tok igjen kontakt med franske myndigheter.

Heller ikke denne gangen var det noen stor respons, ikke minst fordi statlige myndigheter, ikke bare i Frankrike, er svært skeptisk til denne type private arkeologiske initiativ.

Pierre Malinowski, til venstre i bildet, har selv lagt ut dette fotografiet på sin Facebook-side. Det skal være tatt ved inngangen til Winterbergtunnelen. Foto: Guillaume Herbaut

Mange mener også at personer som har vært død så lenge bør få ligge der de er.

I tillegg er Pierre Malinowski en kontroversiell person i Frankrike. Han er støttespiller for den høyrepopulistiske politikeren Jean-Marie Le Pen og har tett forbindelse til Russland, noe han ikke legger skjul på sine Facebooksider.

I Russland har han lenge har vært engasjert i flere prosjekter for å finne levninger etter døde soldater, blant annet fra Napoleons felttog mot Moskva i 1812.

Til slutt valgte Pierre og Alain Malinowski å gå til det franske mediehuset Le Monde med saken. Siden har flere medier skrevet om at det finnes en ukjent massegrav i en tilsynelatende idyllisk skog nordøst for Paris.

I dag er det få minner av krigen ved landsbyen Craonne nordøst i Frankrike Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Også tyskere skeptisk

Hva som skal skje med døde soldater har alltid vært et svært følsomt spørsmål.

Tyskland og Frankrike utkjempet to blodige verdenskriger og var bitre fiender. Nå skal de stå i spissen for europeisk integrasjon, gjennom EU.

Mye tyder på at noe må gjøres for å sikre området, men på hvilken måte, er fortsatt et åpent spørsmål.

Tyske myndigheter er ikke spesielt entusiastisk over det som har skjedd.

Diane Tempel-Barnett, talskvinne for Den tyske krigsgravkommisjonen sier til tysk radio, gjengitt av BBC, at «hun ikke er spesielt glad over det som nå er kommet fram i Frankrike. Vi mener det som nå skjer er uheldig» sier Tempel-Barnett.»

Imens melder flere medier at ukjente har begynt å grave i området ved Wittenberg-tunnelen, trolig på jakt etter det som kan være verdifulle suvenirer.