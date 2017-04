Flere horn fra neshorn beslaglagt i Malaysia

Det opplyser sjefen for tollmyndighetene ved flyplassen i Kuala Lumpur, Hamzah Sundang, mandag.

Hornene, med en samlet vekt på 51,4 kilo, er verdt drøyt 3 millioner dollar – over 26 millioner norske kroner.

Sundang opplyser at hornene ble smuglet inn i landet med fly fra Mosambik, og at de ble deklarert til tollmyndighetene som "kunstobjekter". Politiet gikk til aksjon mot et lager på flyplassen etter å ha fått et tips.

Ingen personer er pågrepet.

I Kina og andre land i Asia brukes horn fra neshorn og deler av andre truede dyr i tradisjonell medisin.

Færre blir drept

Stadig færre neshorn i Sør-Afrika faller som ofre for krypskytteres kuler, opplyser myndighetene i landet.

I fjor drepte krypskyttere 1.054 neshorn i Sør-Afrika, en nedgang på 10,3 prosent fra året før.

Nedgangen tilskrives styrket beredskap og innføring av andre tiltak for å hindre krypskyttere fra å drepe neshorn, opplyser miljøverndepartementet i Sør-Afrika.

Nedgangen er positiv, men antall dyr som drepes, er fortsatt «uakseptabelt høyt», heter det i en kommentar fra TRAFFIC, en organisasjon som overvåker handelen med ville dyr.

Departementet kan samtidig vise til nedslående tall for landets elefantbestand. Krypskyttere drepte i fjor 46 elefanter i nasjonalparken Kruger, en økning fra tidligere år.

Til nå har elefanter i denne parken i stor grad vært uberørt av krypskytter-aktiviteter.