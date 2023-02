Flere fotgjengere påkjørt av varebil i New York

Hendelsen skjedde i 17-tiden norsk tid i nabolaget Bay Ridge i Brooklyn.

TV-bilder viser leiebilen parkert på fortauet. Det er mye politi i området.

Flere skadd

Bilen som kjørte på fotgjengerne, ble stoppet av politiet ved inngangen til en tunnel som fører fra Brooklyn til Manhattan, ifølge nyhetsbyrået AP.

Politiets bombegruppe er nå på stedet.

Ifølge TV-kanalen ABC 7 er minst fire personer skadd. En mann i 30-årene er fraktet til sykehus med kritiske skader. Tre andre menn på mopeder ble truffet, men slapp unna med mindre skader.

Ifølge New York Post skal en syklist ha blitt hengende under bilen.

I tillegg skal flyttebilen ha truffet to politibiler på sin ferd.

Forsøkte å flykte

Bilen er fra selskapet U-haul som driver utleie av flyttebiler. Føreren av bilen skal ha forsøkt å flykte fra stedet, men ble innhentet av politiet.

Politiet opplyser til ABC at føreren skal ha unndratt seg kontroll forut for hendelsen.

Mannen skal da ha gitt uttrykk for at han ønsker å dø, ifølge byrådspolitikeren Justin Brannan.

Brannan skriver på Twitter at flere er alvorlig skadd. Han skriver også at han ikke tror det var en vanlig ulykke, men at et eventuelt motiv er ukjent.

Ifølge NTB skjer dette samtidig som spørsmålet om dødsstraff skal vurderes i rettssaken mot Sayfullo Saipov, en islamistisk ekstremist som kjørte ned og drepte åtte personer i New York i 2017. Det er ikke kjent om det er en sammenheng mellom de to sakene.

– Det var det første jeg tenkte på, sier Robert Boyce til ABC7.

Han var etterforskingssjef i New York-politiet i 2017.

– La oss håpe at det er snakk om en person i psykisk krise, og ikke noe mer enn det.