Flere faktafeil i Trumps pressekonferanse

Under gårsdagens pressekonferanse hevdet presidenten at alle sakene om Trump-administrasjonen de siste ukene er «falske nyheter».

I rundt 80 minutter snakket presidenten fra talerstolen om alt fra Russland til befolkningens tillit til pressen.

I dag skrev Donald Trump på Twitter at han var svært fornøyd med gårsdagens pressekonferanse.

Ble tatt på faktafeil

Donald Trump startet pressekonferansen med å snakke om hva han hadde opprettet. Størrelsen på valgseieren ble trukket fram.

Mange journalister ønsket å spørre Trump om hans forhold til Russland og avgangen til sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

– Vi fikk 306 valgmennstemmer fordi folk gikk ut å stemte som aldri før, sa Trump.

– Jeg tror det var den største seieren når det kommer til valgmennstemmer siden Ronald Reagan, avsluttet han.

Dette stemmer ikke, skriver PolitiFact.

Trumps andel av valgmenn (56,88 prosent) er mindre enn de tidligere presidentene George H.W. Bush (79,19 prosent), Bill Clinton (68,77 prosent i 1992, og 70,45 prosent i 1996) og Barack Obama (67,84 prosent i 2008 og 61,71 prosent i 2012).

Faktisk har bare tretten andre presidenter vunnet valget med mindre margin enn Trump, skriver CNN.

VIDEO: Presidenten hevdet at ingen hadde vunnet valget med så stor margin siden Ronald Reagan under pressekonferansen i går. Dette ble tilbakevist senere på pressekonferansen.

Senere på pressekonferansen ble Trump konfrontert med de uriktige opplysningene.

VIDEO: En av journalistene på pressekonferanse konfronterte president Donald Trump med at han kom med uriktige opplysninger når det gjaldt seiersmarginen under valget.

– Jeg tror det stemmer

Ifølge presidenten har journalister mindre oppslutning enn Kongressen, noe som viser seg å ikke stemme. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Flere ganger under pressekonferansen kritiserte Trump pressen. Journalisters spørsmål ble rangert som vennlige eller ikke vennlige av presidenten. Befolkningens tillit til pressen ble også nevnt:

– Dere (media) har lavere tillit i befolkningen enn Kongressen. Jeg tror det stemmer, sa Trump.

Presidenten tar her forbehold om at det han sier kan være feil. Det er det, skriver Washington Post.

Til tross for at den amerikanske befolkningens støtte til pressen har falt de siste årene viser en meningsmåling fra Gallup at Kongressen blir positivt oppfattet av ni prosent, derimot blir aviser positivt oppfattet av 20 prosent, og fjernsyn av 21 prosent.

VIDEO: – Dere (media) har lavere tillit i befolkningen enn Kongressen. Jeg tror det stemmer, sa Trump i går.

– Dere vet hva uran er?

Trump sa at han er i en bedre posisjon til å samarbeide med Russland enn Hillary Clinton hadde vært, basert på hennes tid som USAs utenriksminister.

– Hillary Clinton ga Russland 20 prosent av landets uran. Dere vet hva uran er, ikke sant? Sa Trump i går.

Dette er noe Trump har sagt tidligere, også under valgkampen. Det refererer til at et russisk atomkraftselskap kjøpte en kontrollerende eierandel i et Toronto-basert selskap.

Dette selskapet har gruver, vindmøller og landområder i flere amerikanske delstater som utgjør om lag 20 prosent av USAs kapasitet til å produsere uran (ikke produsert uran).

Clinton var utenriksminister på tidspunktet på dette tidspunktet, men hun hadde ikke makten til å godkjenne eller avvise avtalen, skriver PolitiFact. Trumps uttalelse er dermed for det meste usann.

VIDEO: Trump sa at han er i en bedre posisjon til å samarbeide med Russland enn Hillary Clinton hadde vært, basert på hennes tid som USAs utenriksminister.

Forholdet til Putin

Trump forsøkte i går å distansere seg fra den russiske regjeringen.

– Jeg har ingenting med Russland å gjøre. Jeg snakker ikke til folk fra Russland. Jeg har snakket med Putin to ganger. Han ringte meg etter valget og etter innsettelsen, sa Trump i går.

I 2013 snakket Trump til MSNBC om sitt nære forhold til Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg har et forhold til han, og jeg kan fortelle dere at han er veldig interessert i hva vi gjør, sa Trump tilbake i 2013.

VIDEO: Et godt forhold mellom USA og Russland vil være godt for den amerikanske befolkningen, fortalte Trump pressen i går.

– Bare et tall jeg har hørt

Donald Trump brukte også pressekonferansen til å kritisere ankedomstolen i San Francisco, som avviste anken til det omstridte innreiseforbudet. Ifølge presidenten ankedomstolen i San Francisco den domstolen som får flest avgjørelser omgjort.

– Omgjorte saker er visstnok rekordhøyt. Jeg har hørt at 80 prosent av sakene fra domstolen har blitt omgjort. Det har jeg vanskelig for å tro, det er bare et tall jeg har hørt, sa Trump.

Tallet er ikke så langt fra sannheten. I perioden fra 2010 til 2015 så ble 79 prosent av sakene som ble anket videre til høyesterett fra ankedomstolen i San Francisco omgjort.

Dette er derimot ikke en rekord. Blant annet blir 85 prosent av sakene fra ankedomstolen i Atlanta omgjort i høyesterett.

Et annet poeng er at sakene som behandles av høyesterett har en høy sjanse for å bli omgjort. Dette er på grunn av at sakene som behandles i høyesterett ofte er komplekse saker som det har vært uenighet rundt i de lavere domstolene, skriver PolitiFact.

Positive tall på aksjemarkedet og en økende optimisme i forretningsverdenen er gode tegn, sa Donald Trump i går. Tidligere har han avvist betydningen av hvordan det går på aksjemarkedet. Foto: Chip East / Reuters Creative

– En økende optimisme

Trump har gjentatte ganger sagt at han vil skape flere jobber som president. I går brukte han stigningen på aksjemarkedet som et lovende tegn på at dette kommer til å skje.

– Aksjemarkedet har aldri hatt så høye tall, vet du det? Og Det er en økende optimisme i forretningsverdenen, sa han under pressekonferansen.

De tre store aksjeindeksene: Dow, S&P 500 og Nasdaq stengte alle med rekordtall fem dager på rad. Enkelte investorer er optimistiske over Trumps planer om å senke skattene og fjerne reguleringer, men enkelte eksperter har uttalt at det er andre faktorer enn Trump-administrasjonen som har skapt denne entusiasmen, skriver PolitiFact.

Før Trump ble valg avviste derimot Trump betydningen av hvordan det går på aksjemarkedet.

VIDEO: – Det er en økende optimisme i forretningsverdenen, fortalte Donald Trump pressekorpset i Det hvite hus i går.

Trekker frem positiv meningsmåling

Presidenten snakket også om en meningsmåling fra Rasmussen som sier at presidenten har en oppslutning på 55 prosent.

Dette stemmer, skriver Real Clear Politics.

Det presidenten ikke snakker om er at det er ti andre meningsmålinger som hevder at Trump har en oppslutning mellom 39 og 48 prosent.

VIDEO: Rasmussen sin meningsmåling er den eneste positive målingen Donald Trump kunne trekke fram i går. Ti andre viser derimot at Trump har en oppslutning mellom 39 og 48 prosent.

Under pressekonferansen trakk Trump fram flere av valgløftene han har gjennomført. Blant løftene han snakket om var at han hadde fått USA ut av TPP-avtalen, noe han har gjort.

Han snakket om at de hadde startet å fjerne helsereformen populært kalt Obamacare, dette er noe som fortsatt pågår og ikke er gjennomført.

Muren som skal bygges mot Mexico er også et av valgløftene som er påbegynt, skriver PolitiFact.