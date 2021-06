Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter en rask måling av kroppstemperaturen, er det bare å ta plass om bord i den halvfulle hurtigbåten. Etterhvert forsvinner den litt nedslitte kaia i Napoli bak oss.

I horisonten frister løftet om en smittefri ferie.

Ischia, en øy med 70.000 innbyggere, har århundrelange tradisjoner med å ønske besøkende velkommen.

Hit kom romerske soldater for å lege sårene etter slag i øyas termer og varme kilder. Her skrev Henrik Ibsen «Peer Gynt». Og her har flere generasjoner av turister blitt solbrune, mette og blide.

I fjor sa det stopp. For ferieøya var det katastrofalt.

TOMME SOLSENGER: I sommer håper Ischia å kunne ønske turistene velkommen tilbake til øya. Foto: Simen Ekern Foto: Simen Ekern

Fullvaksinert øy

– Økonomien vår er helt avhengig av turisme. Hundre prosent, sier Vincenzo Ferrandino til NRK.

Han er ordfører på øya, og en varm tilhenger av ideen om «covid-frie øyer», som ble lansert tidligere i vår. Denne formiddagen i slutten av mai, var 80 prosent av innbyggerne vaksinerte.

Nå er øya, i likhet med sin mer kjente og glamorøse nabo Capri, fullvaksinert.

VIL HA BESØK: Vincenzo Ferrandino, Ischias ordfører. Foto: Simen Ekern

– Dette har vært et helt avgjørende prosjekt, sier Ferrandino.

For det første, sier han, handler det om øyboernes helse, fordi mange øyer har et helsevesen som ikke er like godt rustet til å takle en pandemi som sykehus på fastlandet. For det andre handler det om å møte konkurransen om turistene fra land som Hellas og Spania.

Redd for å miste turistene

I hvor stor grad de covid-frie øyene er sikrere enn andre steder, kan nok diskuteres, for dette er også en slagord-landskamp.

Prosjektet kom i stand etter modell fra Hellas, som begynte forhåndssalget av ferieturer til øyer med merkelappen «covid-frie» allerede i februar. Ordfører Ferrandino er klar på at konkurransen fra Hellas krevde et svar.

– Turistene kommer til å velge de feriedestinasjonene som framstår som sikrere enn andre, sier han.

– Helt i starten var vi bekymret for å miste turisme til grekerne, men da vi fikk i stand hurtigvaksineringen her også, er vi trygge på at folk vil komme tilbake til oss.

LEDIG BORD: Men Ischias kafeeiere satser på bedre tider. Foto: Simen Ekern

Det er en attraktiv tanke, naturligvis. En øy, avsondret fra verden, der alle er friske.

Italia har forsøkt seg på en liknende strategi når det gjelder flyreiser. Allerede i vinter startet de første covid-frie flightene mellom Roma og Milano. Alle om bord var hurtigtestet før avgang.

Den samme malen følges opp nå, med enkelte covid-frie avganger fra USA, Canada og Japan til Italia.

Spansk strategi og fransk forsprang

Mandag denne uken rykket Spania enda et hakk nærmere friksjonsfri turisme, da de åpnet opp for innreise fra de aller fleste land i verden.

Hverken karantene eller koronatest er påkrevd for besøkende til Spania nå – i alle fall ikke hvis de kan framvise bevis på at de er vaksinert.

Italia svarte raskt med å ville framskynde starten på EUs koronapassordning, fra 1. juli til 15. juni. Men selv om det ville vært en sårt etterlengtet livbøye for Italias turistindustri, kom Frankrike dem i forkjøpet.

GJENÅPNING I PARIS: Frankrike startet gjenåpningen av samfunnet i slutten av mai. Nå iverksetter landet testfri turisme. Foto: Christophe Ena / AP

Grønt lys for koronapass i EU

I dag setter Frankrike i gang med testfri turisme for vaksinerte europeere. Landet åpner samtidig opp for reisende fra resten av verden også, men for turister utenfor Europa kreves test i tillegg til vaksinepapirer. Da trenger man til gjengjeld ikke gjennomføre noen form for karantene.

Onsdag ga EU-parlamentet grønt lys for koronapasset som skal bevise at en person er vaksinert, har gjennomgått covid-19 eller har fersk negativ test. Det betyr at alle som tilfredsstiller disse kravene, kan reise i Schengen-området fra 1. juli.

Ifølge EU-kommisjonen har over én million europeere allerede skaffet seg et digitalt eller fysisk koronasertifikat.

Kampen om turistene

Tilbake på havna i Ischia, har Michelangelo Messina tro på Napolibuktas tiltrekningskraft.

UT MOT HAVET: Ischia er blant de hyppigst brukte stedene for filminnspillinger i Middelhavet. Foto: Simen Ekern

For ham er det film- og TV-bilder som er det mest effektive argumentet. Messina grunnla filmfestivalen på Ischia for noen år siden, og han jobber også med guidede turer for filminteresserte besøkende.

Akkurat nå er det stedene fra Elena Ferrantes bøker – og filmatiseringene av dem – som er mest populære. Men Ischia har vært å se i storfilmer i flere generasjoner – fra Cleopatra med Elizabeth Taylor og Richard Burton i hovedrollene, til Matt Damon, Gwyneth Paltrow og Jude Law i Den talentfulle Mr. Ripley.

Messina tror virkeligheten etter pandemien blir inspirert av innesittingen i året som har gått.

– Nå har vi alle vært tvunget til å sitte hjemme og se film og TV. Stedene vi har sett, er blitt ønskedrømmer, der vi ikke kunne reise. Nå, når vi etterhvert får bevege på oss igjen, tror jeg det vil ha stor innflytelse på hvor turistene velger å dra på ferie.

Foto: Gustav Hofer

– Pandemien kan være en mulighet

Borgen som troner over havna i Ischia, beskyttet i sin tid innbyggerne fra pirater. Nå er den i privat eie, og drives delvis som hotell av Nicola Mattera. Fra en av terrassene med spektakulær utsikt over øya, ser han framover mot en turistfylt hverdag igjen.

Riktignok kanskje ikke så overfylt som før. Mens innbyggerne i Venezia nylig demonstrerte mot cruiseskipenes tilbakekomst, og direktøren for Uffizi-museet i Firenze har laget radikale planer for å bekjempe overturisme, mener også Mattera at en ny type turisme er nødvendig.

– Jeg tror pandemien kan være en stor mulighet. Det kan være en anledning til å skjønne at det finnes en ny måte å drive med turisme på, en turisme som handler mindre om kvantitet og mer om kvalitet, sier Mattera.

SNART KLART: Turistene vender snart tilbake, men blir feriene annerledes etter pandemien? Foto: Simen Ekern

– Kanskje kan vi også vende tilbake til den innstillingen til gjestfrihet som i mange år har vært karakteristisk for denne øya, men som man kanskje har mistet litt her, som på andre feriesteder de siste årene.