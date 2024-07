Flere enn 100 døde i jordskred i India

Dramatiske redningsaksjoner var tirsdag i gang i delstaten Kerala sørvest i India. Store mengder regn utløste i løpet av natten tre store jordskred i Wayanad-området.

107 personer er meldt omkommet tirsdag ettermiddag norsk tid. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som henviser til TV-kanalen Asianet. Flere hundre er fortsatt savnet.

Over 200 soldater er i gang med å søke etter savnede, ifølge Indias militære.

Redningsarbeidet er utfordrende. Blant annet som følge av en bro som kollapset. Og i løpet av dagen er det ventet mer regn, ifølge Indias meteorologiske institutt.

Sammenbruddet av en nøkkelbro på katastrofestedet i Wayanad-distriktet har hemmet redningsarbeidet, ifølge lokale medier. Foto: AFP

Verste naturkatastrofe siden 2018

– Situasjonen er fortsatt veldig alvorlig. Antallet omkomne kan fortsette å øke, sa V. Venu, talsperson for myndighetene, meldte BBC.

Den første jordskredet skjedde rundt klokken 2 på natten lokal tid. To timer senere ble det fulgt av enda et, som var mer alvorlig. Det førte til at flere mennesker døde og store ødeleggelser, skriver The Indian Express.

Det antas at rundt 350 familier bodde i de rammede områdene. Mange jobber på te- og kardemomme-åkrene og bodde i telt.

Dette er den verste ulykken som har rammet delstaten Kerala siden 2018. Da mistet flere enn 400 livet som følge av oversvømmelser.

Redningsarbeidere jobber med å evakuere innbyggere etter jordskredene som rammet området tirsdag. Foto: Reuters

Frykter mange er tatt av elven

Videoer viser redningsmannskaper som evakuerer overlevende ved hjelp av løypestrenger som er spent opp over de gjørmete og voldsomme vannmassene.

Mange mennesker fryktes å ha blitt skylt bort i Chaliyar-elven, som renner gjennom området. Hus, veier og kjøretøyer er begravd under skredmassene.

Kraftig regn har forverret situasjonen, noe som gjør redningsarbeidet utfordrende og farlig. Foto: AFP

En video fra All India Radio News Trivandrum viste ettervirkningene av katastrofen, med ødelagte hjem og infrastruktur. Videoen inneholdt også intervjuer med innbyggere som beskrev frykten og ødeleggelsene jordskredene forårsaket.

Keralas statsminister, Pinarayi Vijayan, har kunngjort planer om å søke hjelp fra hæren for å bygge en midlertidig bro, evakuere folk helikopter og sette opp nødvendige fasiliteter på katastrofestedet.

