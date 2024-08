Knivangrepet skjedde fredag kveld under en jubileumsfeiring i byen. Solingen ligger vest i Tyskland, i delstaten Nordrhein-Westfalen, øst for Düsseldorf. Byen har rundt 160.000 innbyggere.

Gjerningsmannen ikke tatt

Politiet bekrefter natt til lørdag at tre personer er drept og fem alvorlig skadd. Tre andre skal være lettere skadd. Politiet tror det dreier seg om én gjerningsmann.

– Angriperen stakk folk tilfeldig med en kniv, sier sjefinspektør Sascha Kresta i politiet i byen.

Han skal, ifølge politiet, ha siktet mot ofrenes hals.

De jakter nå på gjerningsmannen som fortsatt er på frifot.

Nødetater i Solingen

Tysklands innenriksminister, Nancy Faeser, sier de gjør alt de kan for å finne for å finne gjerningsmannen og bakgrunnen for knivstikkingen.

I sorg

– I kveld er alle i Solingen i sjokk og stor sorg, skriver borgermesteren i Solingen Tim Kurzbach på Facebook.

Kurzbach skriver at de alle ønsket å feire byjubileet, men nå må de sørge over døde og skadde.

Ministerpresidenten i delstaten, Hendrik Wüst, reagerer sterkt på angrepet.

– Det er en brutal og meningsløs voldshandling. Den traff landet vårt i hjertet, skriver han på X.

Innenriksminister i delstaten Herbert Reul er preget av angrepet. Foto: Thomas Banneyer / AP

– Våre tanker går til de pårørende, til de døde og de skadde, sa innenriksministeren i Nordrhein-Westfalen da han møtte pressen i Solingen natt til lørdag.

Han sa, ifølge Die Welt, at de døde er en kvinne og to menn.

Angrepet skjedde på torget Fronhof i byen, der det var samlet flere tusen mennesker.

Lokalvisen Solinger Tageblatt. forteller om sterke inntrykk for de som var vitner til hendelsen.

DJ ble bedt om å fortsette

DJ Topic fra Solingen som stod på scenen på torget da angrepet skjedde.

Ifølge Solinger Tageblatt blandet lysene på scenen seg etter hvert med lys fra utrykningskjøretøy.

Bevæpnet politi på plass i Solingen. Foto: Gianni Gattus / AP

I en video på Instagram forteller DJ Topic at arrangøren først ba ham om å fortsette å spille for å unngå panikk.

Etter 20 minutter ble han bedt om å avslutte. Allerede da ble det fortalt at tre var døde, og folk ble bedt om å forlate området.

Øyenvitne Lars Breitzke fortalte avisen at han forsto at noe var galt da han så en sanger på scenen med et rart ansiktsuttrykk.

– Så falt en person om, bare en meter fra meg, fortalte han.

Feiret byens 650-årsjubileum

Angrepet skjedde under feiringen av Solingens 650 år jubileum. Det skal ha skjedd 21.45, og arrangementet ble avlyst like etter klokka 22.

Feiringen omtales som en Mangfoldsfestival, Det var ventet over 80.000 besøkende til festivalen, som skulle vare fra fredag til søndag. Den er nå avlyst.

Det er satt opp veisperringer over hele byen, og folk blir bedt om å holde seg inne.

Sperringer i Sollingen. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters

Rundt 40 spesialkjøretøy fra hele den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen er på plass, det er også det tyske politiets terrorgruppe, SEK.

Flere angrep mot steder folk samles

Det har de siste årene vært flere angrep mot steder der folk er samlet i Tyskland. Et at de mest omtalte var angrepet mot julemarkedet i Berlin i 2016.

I 2020 ble ni mennesker skutt og drept på flere barer i byen Hanau som ligger i delstaten Hessen sentralt i Tyskland.

Og i 2023 var det et knivangrep på et tog.