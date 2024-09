Flere drept og skadd i skyting på skole i Georgia i USA

Store styrker fra politiet rykket ut til Appalachee High School i Winder i delstaten Georgia onsdag morgen, lokal tid, etter melding om skyting på skolen.

Fire personer er drept og ni skadde er fraktet til sykehus. Det bekrefter politiet. Rundt 30 skal være skadd, ifølge CNN.

Det er uklart hvor mange av skadene som skyldes skudd.

De første politistyrkene ankom Appalachee High School da de fikk melding om skytingen. Foto: ABC Affiliate WSB / Reuters

– Vi har kontroll på en mistenkt gjerningsperson, heter det i en uttalelse fra sheriffen i Barrow fylke.

En politikilde sier til CNN at den som skjøt skal være en 14 år gammel gutt.

Det er ikke klart om gutten går på skolen han angrep.

Var i kjemitime da han hørte skudd

17 år gamle Sergio Caldera sier til ABC News at han var i en kjemitime da han hørte skudd og skriking. Han forteller at læreren åpnet døren, og at en annen lærer løp inn og ba henne lukke døren «fordi det er en aktiv skytter».

Mens elever og lærer holdt seg sammen i klasserommet, banket noen hardt på døren og ropte at den måtte åpnes. Da bankingen opphørte, hørte Caldera flere skudd og skrik. Han sier klassen senere ble evakuert ut på skolens fotballbane.

Skolens elever og lærere er evakuert til skolens fotballbane. Foto: ABC Affiliate WSB / Reuters

En talsperson for skolene i Barrow fylke sier at situasjonen nå er under kontroll og at elevene er sendt hjem.

Ambulanser og legehelikoptre

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 10.23 lokal tid og rykket ut til skolen med store ressurser. Livebilder fra stedet viser blant annet mange ambulanser utenfor skolen. Legehelikoptre ble også satt inn for å evakuere hardt skadde, ifølge amerikanske medier.

I tillegg ble agenter fra FBIs kontorer i Atlanta sendt til stedet for å bistå det lokale politiet.

Skolens elever venter på å bli hentet av foreldrene sine etter skytingen. Foto: AFP

Statsadvokaten i USA, Merrick Garland, kaller skytingen for «en grusom tragedie».

– Vi samler fremdeles informasjon, men FBI og ATF er på plass og jobber sammen med lokalt og føderalt og statlig politi, sa Garland.

President Joe Biden er informert om hendelsen, melder Det hvite hus.