Flere drept i brasiliansk fangeopprør

Ifølge myndighetene startet opprøret da en gruppe bevæpnede fanger tok seg inn i en avdeling kontrollert av en rivaliserende gjeng, skriver BBC.

Etter en skuddveksling unnslapp flere enn 100 medlemmer av de to gjengene. Rundt 30 av fangene er så langt pågrepet igjen, men nesten 80 av dem er fortsatt på frifot.

Minst 14 personer ble skadd i opprøret, som startet mandag ettermiddag i et fengsel utenfor delstatshovedstaden Goiania.

Opprørspoliti fikk raskt kontroll på situasjonen.

Familiemedlemmer har ventet utenfor fengselet siden mandag ettermiddag i håp om å få informasjon om slektningene sine.

– Ingen sier noe til oss. Ingen forteller oss hvem som er døde, hvem som lever, hvem som er skutt, sier Luana Cristina, som venter på informasjon om broren sin, til avisa O Popular.

Sjefen for Aspego, fagforbundet som organiserer fengselsansatte i delstaten, Jorimar Bastos, sier til avisa Folha de São Paulo at kun fem betjenter var på vakt første nyttårsdag. De hadde ifølge ham ansvar for 900 innsatte.

Brasilianske fengsler sliter med underbemanning og overfylte fengsler, og opprør er ikke uvanlig. I januar i fjor ble flere enn 60 innsatte drept i fangeopprør utenfor Manaus.