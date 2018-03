Flere dødsfall i USA på grunn av kraftig vinterstorm

Det var på ettermiddagen i går, amerikansk østkysttid, at det skjedde. Trykket inne i vinterstormen Riley hadde falt så hurtig at den kunne klassifiseres som en «bomb cyclone», eller bare «bomb», som amerikanerne kaller det.

– At du får et hurtig fall i trykket, fører til at også vindene som er forbundet med systemet øker i hastighet raskt, forklarer statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Navnet Bomb Cyclone Foto: NASA Ekspandér faktaboks Hvorfor har det eksplosive navnet Bomb Cyclone kommet på alles lepper denne vinteren? I utgangspunktet har fenomenet det vitenskaplige navnet «explosive cyclogenesis». Så veien fra det, til å kalle det hele en «bomb», er kort. En professor ved MIT med navnet Frederick Sanders har æren for navnet, det fant han på i 1980. Det var først med årets første, store stom i begynnelsen av januar, at «bomb» ble koblet sammen med «cyclone» og fødte nyordet «bomb cyclone». Det var Jason Samenow og hans folk i The Capital Weather Gang som fikk æren for det. Ordet «cyclone» beskriver et værsystem som roterer. En orkan er en syklon i tillegg til å være et tropisk værsystem. Grensen for «explosive cyclogenesis» er at trykket inne i værssystemet faller 24 millibar eller mer i løpet av et døgn. Trykket ved havoverflaten er omtrent en bar, så en millibar er en tusendel av normalt overflatetrykk. Stormen som preget østkysten av USA i perioden 4. til 7. januar, hadde på det meste et trykkfall på 59 millibar innen et døgn.

Det er derfor slike «bomb cyclones» får så mye oppmerksomhet. De blir til kjemper på svært kort tid.

LIVSFARLIG VIND: Ett av de mange trærne som har blåst over ende i stormen. Bildet er fra Pennsylvania. Foto: Matt Slocum / AP

Vinden tok liv

Slike kraftige vinder kan komme overraskende på folk. Det er vinden som har vært den mest dødelige faktoren det siste døgnet.

Fem mennesker omkom i går etter at de fikk trær eller greiner over seg, det melder Ap.

MYE SNØ: På kort tid falt det over tretti centimeter snø mange steder. Når så mye snø kommer på kort tid, har det med å føre til veikaos i USA. Foto: Matt Slocum / AP

Det har også kommet mye snø på kort tid. Når denne snøen blir pisket nærmest vannrett av den kraftige vinden, blir det svært vanskelig kjørefold.

Trafikken flere steder ble også påvirket av at semitrailere veltet i den kraftige vinden.

Frykter fortsatt flom

En rekke steder ved kysten er oversvømt. Den kraftige stormfloen fra uværet falt sammen med månedens høyeste tidevann.

Mange veier ble også oversvømt direkte av de høye bølgene som slo inn over land.

Det er fortsatt fare for oversvømmelser.

IKKE VIND, MEN BØLGER: Det som kan se ut som en skikkelig snøstorm, er ikke det, men bølger som treffer husene ved Scituate, Massachusetts. Foto: RYAN MCBRIDE / AFP

– Innbyggerne ved kysten øst i Massachusetts og i Boston må forberede seg på en betydelig flomhendelse, advarer meteorolog Jim Hayes ved den nasjonale værtjenesten.

Vinden og det kraftige snøfallet har også ført til at omtrent 1,3 millioner husstander har mistet strømmen.



Trump fikk merke kraften

En rekke flyplasser ble stengt, eller fikk kapasiteten kraftig redusert.

Flyselskapene har kansellert over 2800 avganger. Selv den amerikanske presidenten ble berørt.

FAREN IKKE OVER: Bildet er tatt i går i Scituate, Massachusetts. Der er det varslet fortsatt oversvømmelse. Foto: Scott Eisen / AFP

Da Trump skulle være med på begravelsen til predikanten Billy Graham i Nord-Carolina, måtte presidentflyet ta av fra Dulles Airport fordi den vanlige flyplassen ved Joint Air Force Base Andrews ikke kunne brukes.

Selv ved Dulles var det høy vind. Video av Trump viser at han løper så fort han kan fra bilen og opp i flyet. Han snur seg ikke rundt for å vinke, noe presidenter vanligvis gjør.

Det blir sagt i kommentarer at presidenten gjør dette for å unngå at håret skal bli feid til siden av vinden. Du kan se hvordan det går i videoen under.

SÅ FORT HAN KAN: Det var virkelig dårlige forhold ved Dulles Airport da Donald Trump skulle ta flyet. Presidenten forsøkte å komme unna vinden så fort som mulig. Du trenger javascript for å se video. SÅ FORT HAN KAN: Det var virkelig dårlige forhold ved Dulles Airport da Donald Trump skulle ta flyet. Presidenten forsøkte å komme unna vinden så fort som mulig.

Presidenten var likevel heldigere enn passasjerene i et fly som til slutt greide å lande ved Dulles. Den kraftige vinden hadde flere ganger tatt tak i flyet.

– Omtrent samtlige passasjerer spydde, opplyste piloten til National Weather Service.