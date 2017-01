Flere døde i voldsomme skogbranner i Chile

Skogrannen er en av de verste som noengang har rammet Chile. I byen Santa Olga, 36 mil sør for hovedstaden Santiago, er nærmere 1.000 bygninger tatt av flammene. Ti personer, blant dem to polititjenestemenn og fire av brannmannskapet, er foreløpig funnet døde.

– Jeg kan nå offisielt si at ytterligere to personer er døde. Det er to chilenske brannmenn som ble funnet i Maule-elven, sier landets innenriksminister Mario Fernandez.

Brannen har forårsaket store ødeleggelser Foto: Esteban Felix / AP

Et mareritt

Brannen har herjet i snart fire uker og spredt seg over et område som er nærmere 2.000 kvadratkilometer. Store skogsområder er ødelagt. Carlos Valenzuela er ordfører i byen Constitucion som ligger i området som er rammet. Han forteller om store ødeleggelser i Maule-regionen.

– Dette er en ekstremt alvorlig situasjon, et mareritt som ikke ser ut til å ha noen ende. Alt brenner, forteller Carlos Valenzuela.

Chilenske myndigheter har nå bedt om internasjonal hjelp. Både amerikanske og russiske myndighter vil nå sende spesialfly som kan delta i slukningsarbeidet.

LES OGSÅ: Skogbranner gir unntakstilstand i Chile

– Dette er den verste skogsbrannen som har rammet Chile, mener landets president, Michelle Bachelet.

Brannmannskaper forsøker å få kontroll over flammene Foto: RODRIGO GARRIDO / Reuters

Frykter flere branner

Skogsbrannen har rammet et område som over lang tid har hatt tørke og høye temperaturer. Kraftig vind har ført til at brannene har spredt seg raskt. Det er ikke ventet noen endring i værforholdene de neste dagene, så landets myndigheter frykter flere skogsbranner i det samme ormådet.

(Saken oppdateres)