Flere døde i gasseksplosjon i boligblokk i Russland

Flere medier melder at to personer er døde, mens ifølge RussiaToday har tre personer mistet livet mens 79 personer fortsatt ikke er gjort rede for.

Mange av beboerne lå fortsatt og sov i leilighetene sine da det eksploderte ved 04-tiden mandag morgen lokal tid. Russiske sikkerhetsmyndigheter tror det var en gasseksplosjon som førte til at deler av bygget kollapset.

Lokale medier sier det er uklart hvor mange mennesker som fortsatt er innesperret, men det er hørt rop om hjelp fra ruinhaugen. 19 personer er så lagt reddet ut i live.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Ria er 48 leiligheter skadd av eksplosjonen. Det skal være registrert 110 beboere i den ti etasjer høye boligblokken.

Et stort antall ambulanser og brannbiler er sendt til ulykkesstedet.

President Vladimir Putin har bedt beredskapsministeren om personlig å fly til Magnitogorsk for å lede redningsarbeidet. Han har også oppfordret helseministeren til å gjøre alt som er mulig for å hjelpe ofrene etter eksplosjonen.