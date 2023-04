I Belvidere, rundt ti mil nordvest for Chicago, kollapset deler av taket på konsertlokalet Apollo Theatre.

Inngangen til Apollo Theatre hvor taket kollapset under en heavy metal-konsert sent fredag. Foto: Matt Marton / AP

Den lokale brannsjefen bekrefter at en person er død og 28 skadd, hvorav fem er alvorlig.

Oversiktsbilde av Apollo Theatre. Foto: Matt Marton / AP

Redningsmannskaper jobbet sent fredag med å rydde unna bygningsrester og få ut eventuelle personer som ligger under den sammenraste konstruksjonen.

Hjelpemannskaper utenfor Apollo Theatre. Foto: Matt Marton / AP

I delstatshovedstaden Little Rock i Arkansas døde en person og rundt tjue ble skadet en kraftig tornado rammet området fredag ettermiddag.

Tilstanden er kritisk for flere av de skadde.

Guvernør Sarah Huckabee Sanders sier tornadoen har gjort betydelig skade sentralt i delstaten. Hun opplyser at nødetatene jobber for å bistå alle som er skadd.

Minst 24 personer har blitt innlagt på sykehus i Little Rock i Arkansas, opplyser byens ordfører Frank Scott Jr.

Den lokale TV-stasjonen WUSA meldte tidligere på kvelden at minst 600 personer var skadet.

Over 350.000 mennesker var i fare da en stor og destruktiv tornado raste gjennom forretningsdistrikter og nabolag.

En bil er veltet på en parkeringsplass i Kroger etter at en kraftig storm feide gjennom Little Rock, Ark., fredag ​​31. mars 2023 Foto: Andrew DeMillo / AP

Nasjonalgarden satt inn

Nordøst for Little Rock ble og byen Wynne er det meldt om to dødsfall.

Flere steder sitter folk fast i hus som har blitt ødelagt.

– I Wynne er folk fanget i hjem med betydelig skade, sier talsperson for redningstjenesten (ADEM) Rebekah Magnus.

De jobber med å hjelpe de som ikke kommer seg ut fra sine hjem.

– Jeg har aktivert nasjonalgarden i Arkansas. De vil bistå nødetatene, skriver guvernør Sarah Huckabee Sanders på Twitter.

Trær er nede etter at en tornado feide gjennom Little Rock, Ark., fredag ​​31. mars 2023. Foto: Andrew DeMillo / AP

Førte flypassasjerer i sikkerhet

I småbyen Roanoke lenger sør i Illinois ble ruter knust i både bygninger og biler som følge av hagl.

På storflyplassen O'Hare utenfor Chicago var det store forsinkelser. Passasjerer ble hentet ut av flyene og ført ned i tunneler for å komme seg i sikkerhet fra ekstremværet.

Hendelsen blir sammenlignet med delstaten Mississippi, der minst 24 personer omkom og flere titalls ble skadet. Tornadoen rammet fylkene Sharkey og Humpreys, og etterlot seg skader på en 160 kilometer lang strekning, skrev ABC News.

Kraftige stormer truet fredag minst 15 stater i Midtvesten og det sørlige USA. Mer enn 85 millioner mennesker var omfattet av fredagens varsel om uvær, inkludert uvanlig kraftig tordenvær med mulige haglbyger, voldsomme vindkast og tornadoer.