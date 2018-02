Flere døde etter jordskjelv i Papua Ny-Guinea

Skjelvet, som hadde en styrke på rundt 7,5, rammet to avsidesliggende provinser i høylandet på øya.

Minst 13 personer antas å ha mistet livet i Mendi, hovedstaden i provinsen Southern Highlands. Ytterligere 18 personer omkom i områdene Kutubu og Bosave i provinsen Hela, skriver avisen Post Courier.

Den katolske presten Pius Hal sier til nettstedet Papua New Guinea Today at det er fire barn blant de døde. Et femte barn ligger begravet i ruinene, sammen med foreldrene sine.

Over 300 skal være skadd etter det kraftige skjelvet. Både kommunikasjon og transportforbindelser med området ble brutt.

Over 30 mennesker kan ha mistet livet i mandagens jordskjelv i Papua Ny-Guinea. Foto: USGS

Mobilisering

Forsvaret er mobilisert for å levere hjelp til de rammede, og gjenopprette tjenester og reparere ødelagt infrastruktur. Skjelvet utløste store jordskred og førte til at det oppsto synkehull.

Gruveselskaper og ExxonMobil sier de jobber med å vurdere skadene etter skjelvet, og har evakuert flere av sine ansatte.

Miljøaktivisten Martyn Namorong skriver på sin blogg at det er «alvorlig bekymring» for giftige utslipp fra ødelagte gassledninger eller rør som transporterer gruveavfall.

Flere skjelv

Direktoratet som håndterer naturkatastrofer sier det trolig vil komme flere etterskjelv. Det kraftigste hittil hadde en styrke på 5,5.

Jordskjelv inntreffer ofte i Papua Ny-Guinea, som ligger på den såkalte Ildringen i Stillehavet, et område med stor seismisk aktivitet, vulkaner og hyppige jordskjelv.

Øya Ny-Guinea, der mandagens skjelv inntraff, er verdens nest største øy og er delt mellom Indonesia i vest og Papua Ny-Guinea i øst.