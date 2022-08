Flere barn omkommet i kraftig uvær sør i Europa

Minst 12 mennesker, av dem tre barn, omkom da et voldsomt uvær feide over Frankrike, Italia og Østerrike torsdag kveld.

På den franske Middelhavsøya Korsika er fem personer bekreftet døde etter uværet, skriver Le Figaro.

En av dem er 13 år gammel jente som døde da et tre veltet over henne på en campingplass.

Vindkast på opptil 224 km/t førte til at trær veltet og rev av tak på hus. Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin har reist til øya for å se på skadene.

Fallende trær og grener gjorde torsdag kraftig skade på en campingplass i Lavanttal i Østerrike. Foto: GEORG BACHHIESL / AFP

Fem drept i Østerrike

I Østerrike ble to jenter på fire og åtte år drept av fallende trær. De to jentene badet ved en innsjø nær grensen til Slovenia, skriver Reuters.

I byen Gaming døde tre personer etter at et tre falt over dem, opplyser politiet.

Uværet førte også til at strømmen forsvant i store områder. Sør i Østerrike ble togene stoppet etter at strømmen forsvant.

Uvær i Venezia

Murstein blåste ned fra det berømte klokketårnet (kampanilen) til Markuskirken i Venezia. Foto: ANDREA PATTARO / AFP

Også i Italia førte uværet til at trær veltet. To personer døde etter at trær falt over dem på to forskjellige steder i Toscana.

I Venezia førte kraftige stormkast til at det blåste ned murstein fra klokketårnet til Markuskirken. Deler av plassen foran kirken ble sperret av.

I den toskanske feriebyen Piombino ble et pariserhjul tatt av vinden og et av setene blåste bort. Det var ingen i hjulet det hendelsen skjedde.

Uværet er ventet å spre seg sørover i Italia fredag. Politiet har sendt ut farevarsel for 11 av landets 20 regioner for fredag.

Røyk stiger opp fra en skogbrann nær Alcubas i det østlige Spania torsdag. Foto: Alberto Saiz / AP

Hetebølgene fortsetter

Samtidig fortsetter hetebølgen i Spania. I Sevilla i det sørlige Spania varsler Yr at det vil bli 40 grader de nærmeste dagene.

Likevel har regn de siste dagene hjulpet brannmannskaper som kjemper mot store skogbranner. En stor skogbrann i Valencia-regionen skal nå være under kontroll, skriver Reuters.

Så langt i år er 2830 kvadratkilometer blitt tatt av flammer i Spania. Det er mer enn fire ganger så mye som de 670 km² som gjennomsnittlig blir ødelagt av brann på et helt år, ifølge AP.

Eksperter sier at klimaendringer fører med seg tørke og hetebølger som bidrar til å gjøre brannene være.

En utbrent buss i et brannherjet landskap øst i Algerie torsdag. Foto: RAMZI BOUDINA / Reuters

38 døde i Algerie

I Algerie er nå antall døde i skogbranner de siste dagene steget til 38.

De fleste har omkommet i regionen El Tarf nær grensen til Tunisia. 12 personer døde i en buss som ble tatt av flammene.

Brannene skyldes tørke og en kraftig hetebølge. Fire personer er arrestert, mistenkt for å ha tent på noen av brannene.

Myndighetene i Algerie får nå kraftig kritikk for ikke å ha vært tilstrekkelig forberedt før årets brannsesong etter at rekordmange døde i branner i fjor.