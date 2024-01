Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Svenske myndigheter ber befolkningen forberede seg på at det kan bli krig.

Flere barn enn vanlig uttrykker bekymring for krig, melder barne­organisasjonen Bris.

Psykolog Klara Øverland deler sine beste råd for å snakke med barn om krig.

Forsvasminister Bjørn Arild Gram mener at det er naivt om vi ikke forbereder oss på krig i Norge.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen deler sine råd for hvordan sivile kan forberede seg på krig.

Under en forsvarskonferanse denne uken kom svenske myndigheter med et alvorlig budskap:

Svenskene må forberede seg på at det kan bli krig i Sverige.

– Alle svenske borgere må bidra til å styrke landets motstandskraft, sa sivilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) under konferansen på søndag.

Den svenske forsvarssjefen Micael Bydén sa til SVT på mandag at sikkerhets­situasjonen i Sverige er på sitt mest krevende siden andre verdenskrig.

– Man må forstå hvor alvorlig dette er. På individnivå må man forberede seg mentalt, sier han til TV 4.

Sveriges forsvarssjef, Micael Bydén, på forsvarskonferansen Folk och Försvar. Foto: PONTUS LUNDAHL / AFP

Forsvarsmyndighetene understreker likevel at det ikke er noen umiddelbar fare for et krigsutbrudd i Sverige.

De legger likevel vekt på at dette er noe sivilbefolkningen i større grad må være forberedt og bevisst på at kan skje.

Forklarte seg på barne-TV

Uttalelsene har fått mye oppmerksomhet i Sverige og skapt mange reaksjoner.

Videoer delt på sosiale medier som TikTok har fått millioner av visninger og flere tusener kommentarer, skriver SVT.

Den svenske forsvarssjefen Micael Bydén snakker om krig i SVTs barneprogram Lilla Aktuelt. Du trenger javascript for å se video. Den svenske forsvarssjefen Micael Bydén snakker om krig i SVTs barneprogram Lilla Aktuelt.

Den svenske forsvarssjefen forklarte seg om uttalelsene i SVTs barneprogram Lilla Aktuelt.

– Jeg er ikke bekymret for at det skal bli krig i dag. Det som bekymrer meg er at vi som land og innbyggere i Sverige ikke er tilstrekkelig forberedt, sier Bydén i programmet.

«Jeg er veldig bekymret for at det skal bli krig. Er det slik at vi bare forbereder også, eller kommer det til å bli krig?» er et av spørsmålene sendt inn av svenske barn.

– Vi forbereder oss bare, det er viktig å si. Men om det skulle skje noe i fremtiden, er vi ikke tilstrekkelig forberedt, svarer Bydén.

Illustrasjonsfoto av barn som holder hånden til sin mor. Foto: Frank May / NTB

– Mange barn bærer på en grunnleggende angst

Den svenske barne­organisasjonen Bris melder at de blir kontaktet av flere barn enn vanlig som er bekymret for krig etter uttalelsene fra svenske myndigheter.

– Mange barn bærer på en grunnleggende angst som ble forverret av denne nyheten, sier generalsekretær i Bris, Magnus Jägerskog.

Han påpeker at det er vanskelig for bekymrede barn å høre voksne snakke om krig, eller å bli møtt av innlegg om dette på sosiale medier.

Organisasjonen understreker at det er et stort behov for informasjon som er barnevennlig og rettet direkte mot barn.

– Barn har rett til informasjon og det er viktig at vi voksne sørger for at denne retten blir oppfylt, sier Jägerskog.

Viktig å snakke med barna

Barn har rett på informasjon som angår dem, men har også behov for trygghet og at noen hjelper dem med å sortere informasjon og inntrykk. Derfor er det viktig at voksne snakker med dem, sier Klara Øverland som er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Læringsstøttesenteret ved Universitetet i Stavanger.

– Barn har ikke mulighet til å vurdere infomasjon på samme grunnlag som voksne. derfor må voksne hjelpe dem.

Psykologspesialist Klara Øverland Foto: MAJA MATHISEN / NRK

Hun oppfordrer voksne til å lytte til barnas spørsmål og opplevelser rundt krig og lidelser.

– Vi må svare så godt vi kan slik at barna er godt informert, og vi må romme tankene og følelsene til barna. Det er viktig å ta hensyn til barnas alder og utvikling, med tanke på hvor mye informasjon og hvor detaljert man svarer.

Øverland mener også det kan være en god ide å la barn kunne delta på støttemarkeringer for fred eller bidra til solidaritetsarbeid.

– Det er viktig å lære barn om andre kulturer og om andre og eget lands historie, slik at barnet får forståelse for hva som skjer i verden og hvor viktig det er å bevare fred.

– Naivt om vi ikke forbereder oss

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til NRK at han håper at vi aldri igjen skal oppleve krig i Norge.

– Men det ville vært naivt om vi ikke forbereder oss og gjør det vi kan for at det ikke skal skje, sier Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på besøk hos Heimevernet i Trøndelag under opptrening av ukrainske soldater i fjor. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Han legger vekt på at motstandskraften i samfunnet hele tiden må vedlikeholdes og styrkes.

– Som privatpersoner betaler vi forsikring, ikke fordi vi nødvendigvis tror at huset vårt skal begynne å brenne, men fordi konsekvensen dersom det skulle skje blir så stor, sier Gram.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Her avbildet med Kong Harald. Foto: Jan Langhaug / NTB

– Situasjonen i verden har ikke blitt bedre

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at verden er preget av mer usikkerhet og uforutsigbarhet enn på lenge. Han trekker frem tittelen på sitt fagmilitære råd fra våren i fjor, «Trygget i usikre tider», som han mener fortsatt står seg.

– Situasjonen i verden har ikke blitt bedre siden da. Tvert imot ser vi Russland øke sine angrep mot Ukraina, i tillegg til krigen i Gaza og angrep mot skipsfart i Rødehavet, sier Kristoffersen.

Han legger til at uttalelsene til de svenske forsvarsmyndighetene viser det samme alvoret som ble trukket frem i fagmilitært råd, samt rapportene fra forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen.

Forsvarssjefen understreker at det ville vært lite lurt av Russland å angripe Norge eller andre Nato-land.

– Det vil være en krig mot hele Nato, og det vil koste Russland dyrt.

Eksempel på beredskapslager. Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Alle bør ha beredskapslager

På spørsmål om hvordan sivile kan forberede seg på krig, er forsvarssjefens anbefaling klar:

– Vi bør alle ha et beredskapslager for å kunne klare oss i minst tre dager. For eksempel dersom strømmen blir borte, internett faller ut eller at matbutikker blir utilgjengelige, sier han.

Kristoffersen peker også på at vi kan bidra til sikkerhet gjennom å holde telefoner, datamaskiner og lignende oppdatert med nyeste programvare.

– Vi bør også tenke igjennom hvordan vi forholder oss til nyheter. Vi må drive kritisk tenkning, og ikke kjøpe alt som kommer i sosiale medier eller nyhetene uten å sjekke kildene til informasjon, sier han.