Flere av de heteste konkurrentene trekker seg

Søndag kveld og natt til mandag norsk tid melder flere av de andre mulige navnene at de støtter Kamala Harris.

Michigan-guvernør Gretchen Whitmer (52), Illinois-guvernør J.B. Pritzker (59) og California-guvernør Gavin Newsom (56) har blitt nevnt som aktuelle konkurrenter til Kamala Harris.

Michelle Obama har hele tiden avvist at hun vil bli president. Foto: Tyler Pasciak LaRiviere / AP

Samtidig er det opp til demokratene å stemme frem en kandidat. Det kan skje under en nettavstemning i begynnelsen av august.

Harris skal ha blitt informert om Bidens avgjørelse på søndag.

– Dette er helt ekstraordinært, sier Sofie Høgestøl om beslutningen hans. Høgestøl er er førsteamunuensin ved Universitetet i Oslo.

Vil ikke utfordre Harris

En av de som lenge var aktuelle var Michigan-guvernør Gretchen Whitmer (52). Hun sa allerede søndag kveld at hun ikke vil stille til valg fordi Biden trakk seg.

Også Colorado-guvernør Jared Polis og Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro stiller seg bak Kamala Harris, skriver CNN og Reuters.

Natt til mandag ble det klart at også California-guvernør Gavin Newsom (56) stiller seg bak Harris.

Newsom er tidligere ordfører i San Francisco, og var av de første som uttrykte støtte til Biden etter debatten mot Donald Trump i Atlanta i juni.

Også USAs transportminister, Pete Buttigieg, som stilte til vagl i 2020, seier at han støtter Harris.

California-guvernør Gavin Newsom sier han stiller seg bak Kamala Harris. Foto: Steven Senne / AP

Pengene strømmer inn

Nyhetsbyrået Reuters skriver at demokratenes 50 delstatsledere snakket sammen i et telefonmøte søndag.

Der ble samtlige delstatsleder enige om å støtte Harris.

Etterpå publiserte Ken Martin, leder for foreningen for delstatskomiteer i Det demokratiske partiet, en uttalelse.

Gretchen Whitmer fra Michigan kommer ikke til å konkurrere mot Harris. Hun har vært en av de mulige konkurrentene fra en viktig stat for demokratene. Foto: Al Goldis / AP

– Etter president Bidens kunngjøring samlet våre medlemmer seg umiddelbart for å forene seg bak kandidaten som har en merittliste for å vinne tøffe valg og som har bevist at hun er en leder i spørsmålene som betyr noe for amerikanere, sier han.

Ifølge ActBlue som driver pengeinnsamlingen til Demokratenes valgkamp ble det samlet inn mer enn 46,7 millioner dollar søndag kveld i Washington, ifølge Wall Street Journal.

Det er den største pengeinnsamlingen for demokratene sine 2020.

Et av de store praktiske spørsmålene nå er om pengene Biden har samlet inn kan overføres til Harris, hvis hun blir presidentkandidaten til demokratene.

– Det er en drakamp mellom republikanerne og demokratene om pengene kan overføres, sier Høgestøl.

Republikanerne mener at de kun kan brukes av Biden, mens demokratene mener Harris var en del av valgkampen til Biden og at det derfor kan brukes,

Obama nevnte ikke Harris

Tidligere president Barack Obama og Nancy Pelosi, tidligere leder for Representantenes hus har ikke gitt sin støtte til Harris etter at Biden trakk seg.

De har begge lovprist Biden sin avgjørelse om å tre av, men nevnte ikke Harris som presidentkandidat.

Joe Biden var visepresident under Obamas presidentskap begge rundene. Foto: MITCHELL LAYTON / AFP

Heller ikke Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, eller i Representantenes hus, Hakeem Jeffries, har nevnt Harris.

Har jobbet bak kulissene

Et økende antall demokrater og donorer har allerede samlet seg bak Harris. Congressional Black Caucus som jobber for å få svarte amerikanere i kongressen, Bill og Hillary Clinton, og demokratiske senatskandidater er blant dem som heier på Harris.

Den siste uken har flere av hennes støttespillere jobbet for å sikre støtte blant demokratene, skriver CNN.

Ikke for å presse Biden ut, men for å være forberedt i tilfelle han forlot løpet.

– Vil gjøre alt for å slå Trump

Kamala Harris sier hun er beæret over å ha fått president Joe Bidens støtte, og at hennes intensjon er å fortjene og å vinne nominasjonen.

– Jeg vil gjøre alt i min makt for å samle Det demokratiske partiet, samle nasjonen og slå Donald Trump, sier Harris.

Visepresidenten roser også Biden for hans «uselviske og patriotiske» valg om å trekke seg.