Flere arrestert utenfor Det hvite hus

Utenfor Det hvite hus, på Black Lives Matter Plaza, har flere demonstranter samlet seg, de aller fleste for å vise sin misnøye med den sittende presidenten.

Det har ifølge NBC Washington oppstått bråk mellom støttespillere fra de ulike partiene. Lokale myndigheter skal ha arrestert tre personer.

Flere forventer bråk og har spikret opp sponplater foran butikkvinduene i landets hovedstad.

Store folkemengder har samlet seg utenfor Det hvite hus, der Donald Trump og familien holder valgvake. Du trenger javascript for å se video. Store folkemengder har samlet seg utenfor Det hvite hus, der Donald Trump og familien holder valgvake.

«Remove Trump»

Demonstrasjonene har stort sett vært fredfulle. Men etter hvert som resultatene rullet inn, endret stemningen seg.

Flere har skilt og bannere der det blant annet står «Trump lies all the time» og «remove Trump.»

Utenfor Det hvite hus demonstrerer flere mot den sittende presidenten. Foto: ERIN SCOTT / Reuters

Politiet i Washington D.C er på vakt og forbereder seg på uro rundt valget.

– Det er usikker om vi i det hele tatt får resultater i natt. Kanskje vi må vente til senere i uken. Så, vi vet ikke helt hva som kommer til å skje, sier politisjef Peter Newsham til NBC Washington.

3600 soldater

Så langt har valgkvelden i USA blitt svært spennende, i og med at Trump etter alt å dømme vinner den viktige vippestaten Florida.

I Florida feirer Trump-tilhengere og det ser ut som han vinner staten. Foto: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP

Men selv om folk feirer er myndighetene er forberedt på at valgresultatene kan skape uro.

Så langt har Nasjonalgarden beordret ut 3600 soldater til mange av landets delstater. De kan på kort varsel settes inn hvis det oppstår bråk.

Fox News melder om at også Chicago forbereder seg på bråk.

– Vi har bare forsikret oss om at Nasjonalgarden er klare, sier guvernøren i Illinois, J.B Pritzker til Fox.

I Texas er militæret forberedt på at det kan oppstå bråk i hovedstaden Austin. Foto: Jay Janner / AP

Rolig ved valglokalene

Med rekordmange forhåndsstemmer avgitt har ikke så mange som vanlig møtt opp på valgdagen.

Det til tross for at det er ventet en av de høyeste oppslutningen rundt et amerikansk presidentvalg.

Både New York Times og Washington Post sine direkte oppdateringer har meldt om rolige forhold ved valglokalene.